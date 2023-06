Leclerc, ora lo dice anche Schumacher: Ferrari in allarme

Charles Leclerc si appresta ad affrontare il GP di Austria con rinnovata fiducia dopo il buon risultato in Canada. Intanto, non si placano le indiscrezioni sul suo futuro

Di certo, non il Mondiale che si aspettava Charles Leclerc. Al di là dell’indiscusso strapotere di Max Verstappen e della Red Bull, destinato a monopolizzare le classifiche piloti e costruttori, il pilota monegasco si augurava di essere maggiormente competitivo con una Ferrari, finora, alquanto deludente in Gara.

Due podi per Leclerc in stagione (entrambi in Azerbaijan nella Sprint e nel GP domenicali) e tanti problemi con una monoposto che ha palesato problemi di affidabilità, non solo al confronto con le Red Bull, ma anche rispetto a Aston Martin e a una Mercedes in decisa ripresa.

Una situazione che non può piacere a Leclerc. Inevitabili, dunque, le indiscrezioni su un possibile futuro lontano dalla Ferrari, propiziate anche da un contratto in scadenza nel 2024 e ancora non rinnovato. Nonostante le rassicurazioni in tal senso dello stesso pilota e di Vasseur, la trattativa è ancora ben lontana dalla soluzione. Anzi, forse, non è nemmeno ancora iniziata concretamente.

Leclerc, l’ipotesi che spaventa la Ferrari

Per settimane, i rumors su un possibile scambio tra Hamilton e Leclerc con Mercedes e Ferrari coinvolte hanno monopolizzato quasi l’attualità della Formula 1. Era stato il Daily Mail a rilanciare l’ipotesi, rimasta poi tale come conferma l’imminente rinnovo dello stesso Hamilton con Mercedes che dovrebbe essere annunciato nel weekend di Silverstone.

Le pretendenti per Leclerc, tuttavia, non mancano. Ne è convinto Ralf Schumacher. L’ex pilota di Formula 1, fratello di Michael, ora commentatore per Sky Deutschland, ritiene che il pilota della Ferrari possa essere un obiettivo concreto per l’emergente Aston Martin.

“E’ lecito pensare che Hamilton continuerà in Mercedes – ha spiegato Ralf nelle dichiarazioni riprese da motorbox.it – Credo che una forte candidata per Leclerc sia l’Aston Martin. E’ una possibilità logica per Charles, considerata anche la partnership con Honda.” Quest’ultima rappresenta emblematicamente le ambizioni di un Team che, partito in sordina, vuole ora consolidare la sua permanenza tra le posizioni di vertice della F1.

Il patron della scuderia Lawrence Stroll pensa in grande e non è disposto a fare sconti nemmeno al figlio Lance, qualora il rendimento di quest’ultimo non dovesse migliorare. Fernando Alonso, protagonista assoluto nel Mondiale in corso, si avvia ai 42 anni e non potrà correre in eterno. Motivi, entrambi, che possono favorire l’eventuale scelta di Leclerc, qualora il rinnovo con la Ferrari dovesse essere più complicato del previsto.