Nuove scuderie in Formula 1: cala il gelo

Diventa sempre più un mistero per i tifosi capire se il campionato di Formula 1 sarà allargato nella prossima stagione con l’ingresso di nuove scuderie

La Fia dovrà procedere con una maggiore sicurezza, ci sono marchi pronti a entrare nel massimo campionato ma a patto di poter mantenere le consegne dei tempi, preparandosi così con largo anticipo per evitare anche brutte figure.

La Formula 1 vive un’estate turbolenta, nonostante in pista ci sia spesso poco da aggiungere. Il campionato è dominato dalla Red Bull, non dovrebbero esserci scossoni per la vittoria del titolo costruttori con Max Verstappen ancora campione del mondo.

La Fia non è felicissima, alla federazione non piacciono i monopoli delle vittorie e si cerca di allargare la competizione, cercando di inserire qualche altra vettura in pista. Non è però una strada così facile, considerando come ci sia un fronte inatteso ai vertici della federazione motoristica, ci sono tante perplessità per il prossimo futuro.

Nuovo ingresso in F1, tutti i dettagli

Il nuovo corso di Ben Sulayem punta direttamente sullo spettacolo come ricetta per mantenere vivo l’interesse. Così, il bando per valutare la possibilità di un nuovo ingresso in F1 sta scatenando già tante polemiche, considerando come c’è chi sia contrario a questa scelta. Anche la Formula One Group di Stefano Domenicali sembra favorevole all’opzione, ma il grande problema è rappresentato dai team della competizione: non vorrebbero nuovi ingressi.

Una situazione che sta portando a una sorta di spaccatura, da una parte i vertici che puntano su nuove risorse e dall’altra i team già esistenti che “rischiano” di avere meno risorse all’interno del campionato. Ben Saleyem, ai microfoni di GrandPrix247, ha dichiarato come non potrà imporre a tutti i costi questa decisione ai team già esistenti, anche se si aspetta un dietrofront naturale delle scuderie, soprattutto per quelle storiche.

Situazione in divenire ma fronti opposti tra la federazione e le scuderie, una rottura potrebbe avvenire a breve se ci sarà questo muro contro muro. Sono in tre ad aver fatto richiesta per il 2024, diventando così l’undicesima macchina pronta per partecipare al torneo: Andretti-Cadillac, Hitech e Panthera Team Asia.

Tre formazioni diverse per costituzione, la prima riguarda un bel pezzo di storia della Formula 1 e sarebbe gradita da molti. L’Hitech punta su un progetto tecnologico in primo piano, mentre il team asiatico è quello visto con maggior curiosità, considerando l’interesse mole di sponsor che potrebbe portare all’intero movimento.