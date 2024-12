Federer-Nadal, il messaggio sconvolge i tifosi: durissimo colpo

Dichiarazioni pesanti e destinate a far rumore, mondo del tennis sconvolto dalle parole del discusso atleta

La stagione 2024 è virtualmente chiusa, l’Italia ha molto di cui festeggiare vista la Coppa Davis conquistata qualche settimana fa e i continui e ripetuti successi di Jannik Sinner. Il prossimo appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario è l’Australian Open 2025, primo Grande Slam della stagione che prenderà il via il prossimo 12 gennaio.

Mancano ancora un po’ di settimane prima dell’inizio del grande evento di Melbourne, evento che vedrà tra le proprie fila, dopo più di due anni, un certo Nick Kyrgios, atleta discusso in questi ultimi mesi per le sue sparate social, soprattutto ai danni di Sinner in riferimento al Caso Clostebol.

Kyrgios non intende piacere a nessuno e prosegue per la sua strada in vista del ritorno tra i grandi del circuito. Nel frattempo, non smette di far rumore mettendo in mezzo persino i Big Three. Ecco cosa ha recentemente detto.

Kyrgios la spara grossa sui Big Three: “Io superiore a loro”

Il prossimo 29 dicembre in quel di Brisbane vedremo di nuovo in campo l’australiano di origini greche e le curiosità sul suo stato di forma sono chiaramente elevate. Soprattutto perché negli ultimi tempi ha intrattenuto i tifosi di mezzo mondo tramite dichiarazioni al fulmicotone che hanno sempre fatto rumore. E Kyrgios non sembra aver intenzione di smettere mettendo in mezzo Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer.

Secondo l’atleta, intervistato recentemente dal podcast ‘Lets Trot’, il suo quoziente intellettivo tennistico è superiore a quello dei Big Three. “Ho un quoziente sicuramente superiore a quello di Djokovic, Federer, Nadal e anche Murray“, afferma Kyrgios. “Non ricordo altri tennisti capaci di arrivare in finale di Wimbledon senza un coach”.

Il riferimento è quel torneo di Wimbledon del 2022, dove perse in finale in quattro set contro uno straordinario Djokovic. Ma non finisce qui, perché rispondendo a una domanda sul giocatore di tennis ideale, si autocita definendosi come uno dei migliori del servizio; poi elogia Djokovic per il suo rovescio e Federer per lo slice. Insomma, dichiarazioni rumorose e a tratti stucchevoli, soprattutto quando si è definito superiore in termini tennistici alle tre leggende di questo sport.

Sta ora a Kyrgios dimostrare sul campo queste sue sparate mediatiche: i tifosi sono curiosi di veder il suo attuale stato di forma.