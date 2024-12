Stoccata pesante a Hamilton: “È colpa sua”

Il pilota inglese al centro di una nuova polemica, in vista del suo sbarco a Maranello: attacco inatteso a Lewis Hamilton

Il 2025 dovrà essere l’anno di Lewis Hamilton in Ferrari. In milioni di tifosi attendono di vedere il 39enne di Stevenage vestirsi di rosso, uno scenario quasi folle se si pensa solo a qualche anno fa. Ed invece Hamilton è pronto a vivere quella che sarà sicuramente l’avventura più suggestiva e intrigante della sua carriera.

L’addio alla Mercedes non è stato certamente facile, così come l’ultima stagione vissuta con la Scuderia di Brackley con cui Hamilton non è riuscito a brillare se non in rarissime occasioni. Adesso, però, la storia andrà riscritta e a Maranello non vedo assolutamente l’ora. Il Mondiale si è chiuso con l’ennesimo Mondiale conquistato da Max Verstappen, il quarto di fila. E la McLaren che per un pelo è stata in grado di battere la Ferrari nel Mondiale costruttori: una manciata di punti, merito dell’ultimo successo stagionale di Lando Norris.

Ecco, proprio Norris è tornato a parlare ai media internazionali e lo ha fatto riguardo all’ormai imminente passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari. Il 25enne di Bristol non ha risparmiato una pesante critica al connazionale, tirando in ballo anche il rumoroso passaggio ‘forzato’ di Carlos Sainz in Williams. Ecco il suo duro attacco.

Hamilton, che mazzata: c’entra Sainz

Dopo aver elogiato la scelta della Williams di puntare su un pilota esperto e di talento come Carlos Sainz, per un’ulteriore crescita della Scuderia di Grove, Norris non ha risparmiato alcune critiche per la decisione della Ferrari di mandare via lo spagnolo e fare spazio al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

“Vedere Carlos fuori da un top team è un peccato, ha dimostrato di meritare risultati di vertice. Si ritrova altrove ma non per mancanza di talento, è capitato che il nome più altisonante della Formula 1 volesse il suo sedile“. Parole durissime quelle riprese da ‘F1′-news.eu’ e rilasciate da Norris ai media internazionali. “Carlos non è un tipo che si abbatte, anzi. Può dimostrare il suo talento spingendo un team storico come la Williams. Io sono davvero convinto che potranno tornare a lottare per i podi e anche qualcosa di più”, ha concluso Norris mostrando grande stima e fiducia nei confronti del collega e grande amico.

Ma il punto della questione riguarda proprio le parole che – senza nominarlo direttamente – hanno tirato in ballo Hamilton. Un affare che va oltre il talento, a detta del pilota della McLaren, quello che ha portato il sette volte campione del mondo a firmare un triennale con la Ferrari. Ma le chiacchiere stanno a zero: tra qualche mese sapremo se la scelta della Scuderia di Maranello sarà stata azzeccata o se uno come Sainz mancherà concretamente al Cavallino Rampante. Norris, intanto, la sua risposta l’ha già data.