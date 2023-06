Ana Quiles fa strage di cuori: scollatura vertiginosa

Ana Quiles sempre più affascinante, la splendida spagnola tra le giornaliste sportive più apprezzate dai fan: visione prorompente

Gli appassionati di calcio e di trasmissioni sportive sapranno sicuramente di chi stiamo parlando. Siamo di fronte del resto a uno dei volti femminili del giornalismo sportivo in maggiore ascesa. Spagnola ma ormai di casa alle nostre latitudini, Ana Quiles Boix non passa mai inosservata davanti agli sguardi dei tifosi, e non soltanto dei loro.

Ana ha 31 anni ed è una presenza ormai fissa nel parterre della Domenica Sportiva, sulla Rai, come opinionista ed esperta di calciomercato. La sua vita lavorativa si divide tra l’emittente pubblica nostrana e la collaborazione con Deportes Cuatro, nel suo paese d’origine. Grande professionalità ed eleganza la contraddistinguono sempre ed è questo che ha fatto sì che venisse sempre più apprezzata dal pubblico.

Ana si è stabilita in Italia ormai dal 2016, quando ha raggiunto il nostro paese per dare una svolta alla propria carriera. Missione compiuta, adesso la Quiles è diventata un volto di riferimento del giornalismo sportivo. Oltre a unirsi a una larga schiera di giornaliste che attirano l’attenzione dei fan anche grazie al loro fascino e alla loro sensualità. Infatti, su Instagram ha un pubblico in costante crescita, con oltre 155 mila followers.

Ana Quiles Boix, in abito da sera illumina la notte: lato A che infiamma il web

Non c’è nemmeno bisogno di dire che l’arrivo dell’estate sta esaltando più che mai la sua bellezza. Ana, del resto, non si fa certo pregare a regalare ai suoi fan una serie di visioni davvero irresistibili.

Il primo piano in abito da sera, con scollatura bene in evidenza, è uno dei più riusciti in assoluto tra i suoi scatti. Curve magnetiche, sguardo altrettanto, impossibile non innamorarsi al primo colpo. Applausi a scena aperta per Ana, che si prepara, a breve, a dare il via alle sue vacanze. Rispondendo in una storia alle domande dei fan, ha spiegato che presto tornerà in Spagna. Di certo, non mancheranno immagini sublimi, capaci di far sognare sempre di più gli ammiratori. Il modo migliore per combattere quella che sarà la sua mancanza dal piccolo schermo. Ana è diventata ormai una presenza irrinunciabile e chi non aspetta altro che poterla ammirare in tv o sui social ne ha ben donde.