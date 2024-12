Atalanta, Gasperini: “Da queste partite impariamo qualcosa: c’è un po’ di delusione”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky. “Tutte e due le squadre hanno voluto giocare, cercando di vincere con le loro forze. Per noi c’è un po’ di delusione, ma da queste partite impariamo qualcosa. Ci manca ancora qualcosina, ma è anche motivo per migliorarsi e lavorare. Usciamo sconfitti, anche se magari non nei numeri e questo ci aiuterà a fare un piccolo passo in avanti. Real? Loro sono capaci anche di questo. Rispetto alla Supercoppa noi siamo stati meglio e, raggiunto il pari, sentivamo la possibilità di vincere. Nel primo tempo, pur facendo molto bene, potevamo essere un po’ più concreti. Sono situazioni che andremo a rivedere, sono molto contento di tutti. E’ un modo per cercare di migliorarci ancora. Potevamo essere più concreti, loro possono fare gol sempre. Siamo stati sfortunati sul secondo gol e l’abbiamo pagato, ma poi abbiamo ritrovato energia. Per poter vincere questo tipo di partite, non c’è sfortuna. Loro l’hanno vinta perché hanno avuto chi gli ha permesso di farlo”.