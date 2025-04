Infortunio gravissimo, rotto il tendine d’Achille: stagione finita

Verdetto pesantissimo dopo la partita persa dalla sua squadra: carriera a rischio vista l’età avanzata del giocatore

L’infortunio subito durante la partita è gravissimo. Gli esami hanno sostanzialmente confermato quanto ci si aspettava: rottura del tendine d’Achille, per il giocatore la stagione si è quindi chiusa qui.

Botta tremenda per i Milwuakee Bucks. Oltre alla sconfitta in gara 4 dei playoff, contro gli Indiana Pacers la squadra di coach Rivers ha perso uno dei suoi migliori elementi: Damian Lillard, fattosi male praticamente da solo. Tentando un recupero palla, il playmaker di Oakland ha appoggiato la gamba sinistra a terra. Come si vede dalle immagini, la stessa gamba ha però ceduto subito.

Infortunio grave per Lillard

Lillard è uscito dal campo e i Bucks, poco dopo, hanno comunicato in via ufficiale che il classe ’90 era alle prese con un generico “problema alla gamba sinistra”.

Non sappiamo e non lo sapremo mai se sia trattato solo di un tentativo di celare il guaio ben più serio, oppure in quel momento Milwuakee davvero non sapesse di preciso l’entità dell’infortunio accorso all’ex Blazers. Il verdetto sconvolgente è arrivato due giorni fa, lunedì 28 aprile: Lillard si è rotto il tendine d’Achille della gamba sinistra e dovrà operarsi.

Damian Lillard underwent an MRI today that revealed a torn left Achilles tendon. Lillard will miss the remainder of the 2025 playoffs and undergo surgery to repair the injury. pic.twitter.com/Ag0jYBOh9n — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 28, 2025

NBA, rottura del tendine d’Achille per Lillard: carriera a rischio

Si tratta di un infortunio pesantissimo, che mette a serio rischio la carriera di Lillard visto che parliamo pur sempre di un cestista di 34 anni. La rottura del tendine d’Achille lo costringerà a circa un anno di stop, ciò vuol dire che salterà tutta la prossima stagione.

Nella stagione 2025/2026, che sarà costretto a guardare fuori dal parquet, Damian Lillard percepirà qualcosa come 54 milioni di dollari, più o meno 47,5 milioni di euro. Come riporta ‘Sky Sport’, il due volte di fila vincitore del Three Point Shootout “ha anche una player option da 58.4 milioni di dollari per la stagione successiva, al termine della quale sarà free agent”.

Adesso vedremo quali saranno le prossime mosse dei Milwuakee Bucks, i quali saranno senz’altro obbligati a modificare i piani futuri a causa della lunga assenza di quello che viene considerato “il principale partner di Giannis Antetokounmpo“.