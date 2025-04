Henrik Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ai microfoni di Amazon Prime dopo il 3-3 contro il Barcellona nell’andata della semifinale di Champions League: “Quanto ripenserò a quel fuorigioco? Magari tutta la vita! Siamo stanchi, il momento è difficile. L’ultima spinta per non aver rimpianti. Non è facile, dobbiamo dare il nostro meglio. Il ritorno? Non so che tipo di partita, si Barca o di Inter sarà. Se riusciremo a palleggiare meglio o altro. Dovremo recuperare bene”.