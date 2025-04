Inter, Dumfries: “Ancora tutto aperto per il ritorno, contento per i gol”

Denzel Dumfries, esterno dell’Inter e grande protagonista di una doppietta contro il Barcellona, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ad Amazon Prime: “E’ stata una bella partita, dopo tre sconfitte abbiamo visto la vera Inter. Abbiamo giocato col cuore, ora Verona e poi Barcellona. È un buon risultato, non è male, volevamo vincere. È ancora tutto aperto per il ritorno. Sono contento per i gol, mi è dispiaciuto per l’infortunio. Ora sono tornato, guardiamo avanti. Sempre Forza Inter. Tutto è possibile per il ritorno, siamo forti”.