Atalanta-Real Madrid 2-3, una bella Dea cade contro Ancelotti

Non basta una buona prestazione all’Atalanta per battere il Real Madrid che passa 2-3 al Gewiss Stadium contro i ragazzi di Gasperini.

Atalanta-Real Madrid, le ufficiali

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gasperini.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Lucas Vazquez, Tchouaméni, Rudiger, Fran Garcia: Ceballos, Valverde; Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius Jr.; Mbappé. Allenatore: Carlo Ancelotti

La sblocca Mbappé, pareggia De Ketelaere

Real avanti dopo 11 minuti. In gol Mbappé. Brahim Diaz dà la palla al limite dell’area a Mbappé, che con un gran controllo si libera di De Roon e non sbaglia a tu per tu con Carnesecchi. Al 31′ ci prova Lookman. L’attaccante parte da sinistra, rientra sul destro e conclude ma il suo tiro non prende il giro giusto e termina sul fondo. Al 35′ Problema muscolare per Mbappé: il francese accusa un fastidio alla coscia, necessario il cambio. Rudiger sfiora il raddoppio al 40′. Ceballos pennella in area sulla destra per Bellingham, sponda per il difensore ex Roma che di testa non inquadra la porta. Pareggia la Dea. Rigore di De Ketelaere. Kolasinac entra in area e viene steso da Tchouameni. Dal dischetto è freddo il belga a fare 1-1.

Furia Real, non basta Lookman

Al 13′ della ripresa il Real torna avanti. Vinicius, come tutti i campioni, sa accendersi al momento opportuno e sfruttare anche un singolo pallone. Gli arriva in area dopo un rimpallo tra due avversari e lo scarica alle spalle di Carnesecchi. Due minuti e Bellingham fa 1-3. Lancio sulla destra per Bellingham che entra in area, punta De Roon e si porta la palla sul mancino con cui trafigge Carnesecchi. Reazione immediata della Dea che al 67′ fa 2-3. Dea ancora in vita grazie al suo uomo migliore che riceve palla in area sulla sinistra e, col destro, la fa passare tra le gambe di Vazquez e punisce Courtois sul primo palo. Allo scadere è poi Retegui a sprecare il 3-3. Su pallone messo in mezzo da Lookman, l’attaccante a porta sguarnita calcia incredibilmente alto. Finisce 2-3, torna a vincere il Real Madrid.