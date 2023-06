Arrivano 60 milioni: Chiesa finanzia il mercato

La Juventus sta seriamente pensando di cedere Chiesa e ottenere 60 milioni da reinvestire sul mercato: sul giocatore ci sono 4 club

La Juventus ha mosso i suoi primi passi in questo mercato estivo cruciale per i bianconeri, che cercano di rilanciarsi dopo due stagioni davvero molto deludenti. La compagine tornese è riuscita a cedere definitivamente Dejan Kulusevski al Tottenham per 30 milioni di euro e ha completato il rinnovo di Adrien Rabiot, che resterà a Torino un altro anno alle stesse cifre percepite fin qui (7 milioni di euro).

Inoltre, i tifosi juventini hanno potuto già salutare il primo acquisto della stagione 2023-2024. Si tratta di Timothy Weah, il ‘figlio d’arte’ appena prelevato dal Lille (pagato 12 milioni di euro, ndr), che ha già completato le visite mediche alla Continassa. Allegri ottiene così un jolly esterno da poter utilizzare sia come terzino che come attaccante.

L’arrivo di Weah conferma come non ci sarà alcun accordo per il rinnovo di Cuadrado, che potrebbe finire in Turchia. La Juve si è già liberata di Di Maria e Paredes e con la partenza del colombiano (e forse anche di Alex Sandro) potrà ulteriormente alleggerire il monte ingaggi.

Chiesa via per 60 milioni: arriva l’offerta

Tuttavia anche questi profondi tagli sembrano non essere sufficienti. Senza gli introiti derivanti dalla Champions, infatti, la Signora ha bisogno di denaro liquido per mettere a posto i conti. Ecco perché nelle ultime settimane è cominciata a circolare la voce di una possibile cessione di Federico Chiesa.

L’attaccante italiano è rientrato nella scorsa stagione da un tremendo infortunio al legamento crociato. Sono stati mesi molto complicati per Chiesa, che ha faticato a trovare la condizione ottimale per fare la differenza come in passato. Inoltre, stando a quanto filtra da Torino, sembra che il rapporto tra il giocatore e Massimiliano Allegri non sia così buono. Per tutti questi motivi la Juventus sarebbe disposta ad ascoltare proposte per Chiesa. Stando a quanto riportato su Twitter da Ekrem Konur, giornalista turco e noto esperto di calciomercato, sul giocatore dei bianconeri ci sarebbero ben quattro squadre.

Secondo Konur, infatti, Bayern Monaco, PSG, Liverpool e Newcastle avrebbero bussato alla porta della Juve per chiedere informazioni su Federico Chiesa. L’attaccante dei bianconeri e della Nazionale italiana è valutato circa 60 milioni: una cifra che ognuno dei quattro club sarebbe disposto a spendere. Sempre stando a quanto riportato da Konur, tra i quattro club interessati il Liverpool sembra essere quello più avanti nella corsa a Chiesa.