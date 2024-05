Schumacher, notizia fantastica: è una vera sorpresa

Si prospettano notizie davvero favorevoli per tutti i fan della famiglia Schumacher, in pochi se lo sarebbero aspettato

Associare il nome Schumacher al mondo dei motori e a un’epopea che ha lasciato il segno in modo indelebile è un atto naturale. Non a caso, anche i giovani che si affacciano alla Formula Uno pur essendo passati anni dal suo addio desiderano ispirarsi al grande Michael, consapevoli di come non sia semplice ripercorrere le sue orme (sette titoli mondiali non si vincono certamente per caso).

L’incidente sugli sci in cui è stato coinvolto più di dieci hanno fa ha contribuito a generare ancora più affetto nei suoi confronti, anche se la famiglia non lascia trapelare niente su eventuali novità. Lo status di salute del campionissimo è sempre avvolto nel mistero, mentre arrivano novità sul figlio Mick.

Una novità su Mick Schumacher fa esultare i suoi fan

L’ultimo aggiornamento si riferisce alla situazione di suo figlio Mick, che tanti si auguravano potesse seguire almeno in parte la sua carriera, pur essendo difficile raggiungere risultati così importanti. Il giovane tedesco non ha mai nascosto di voler tornare a gareggiare in Formula Uno, ambiente che conosce sin da quando era un bambino, anche se per ora è senza squadra e si ritrova a fare da spettator ai colleghi. A sorpresa, la situazione potrebbe presto cambiare: l’Alpine, secondo quanto riporta il sito ‘F1 Insider’, starebbe pensando di puntare su di lui.

Non è difficile individuarne i motivi. Il rendimento di entrambi i piloti “ufficiali”, Esteban Ocon e Pierre Gasly è davvero insufficiente, per questo entrambi si starebbero guardando attorno in cerca di un team che possa permettere loro di fare meglio. Qualora almeno uno dei due francesi decidesse di lasciare, il profilo del tedesco sarebbe tra i primi della lista per la scuderia di Enstone, convinti di come la sua voglia di fare bene possa essere decisiva per una realtà che punta a ritagliarsi un ruolo di maggiore rilievo.

Incastrare le caselle del puzzle potrebbe essere meno difficile del previsto. Mick Schumacher, infatti, è legato alla Mercedes, ma corre con la Alpine nel WEC, motivo per cui lo stesso team potrebbe decidere di valorizzarlo in F1. Pensare a un suo distacco dalle Frecce d’Argento non sarebbe comunque necessariamente un male, ora il figlio d’arte ha bisogno di crescere e farlo in un ambiente che può essere costruito quasi su misura per lui sarebbe ideale.