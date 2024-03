Schumacher, Mick lo dice chiaramente: “Sarà così per il resto della vita”

Schumacher è sicuro, non cambierà mai. Ecco cosa pensa della sua carriera e del futuro

La carriera di Mick Schumacher è ad un punto di svolta. Il figlio del sette volte campione del mondo correrà nel mondiale di Endurance, alla ricerca di un posto in Formula 1. L’esperienza con la Haas, terminata negativamente nel 2022 dopo un paio di stagioni disastrose ed il cattivo rapporto con il team principal Gunther Steiner, hanno fatto uscire il giovane teutonico dal giro della Formula 1.

La stagione da riserva Mercedes ha concesso poche chance a Schumacher, che ha potuto guidare la monoposto solo in pochissime sessioni di prove libere. Da qui la scelta di abbracciare anche il progetto del WEC con Alpine. In un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ Mick Schumacher ha raccontato le sue sensazioni in merito a questa nuova avventura.

“La scelta di puntare sul WEC è stata semplice, voglio ancora avere un legame con la F1 e Mercedes. Ora, però, lavoro con Alpine e di riflesso anche con la F1. È la mia occasione per mostrare il mio potenziale”, ha dichiarato il tedesco. “Conosco già molte piste che provengono dalla F1, anche lui sistemi sono uguali tra WEC e F1, non credo che sarà un problema siesta nuova avventura”, ha continuato.

Schumacher pensa alla Formula 1, le parole del pilota tedesco

Mick Schumacher vive nel mondo del motorsport da tutta la vita, fin da quando il padre lo portava nel paddock nel corso dei suoi weekend di gara. Ora che è lui ad occupare il sedile, il tedesco ha raccontato come il motorsport faccia parte ancor di più della sua quotidianità.

“Non credo ci sia stato un giorno in cui non ho parlato o pensato alle corse, alle auto o al motorsport. Penso che sarà così per tutto il resto della mia vita“, ha commentato. “Dalla mia famiglia ho imparato tutto. Ho fatto le mie esperienze ma le radici saranno sempre ciò che ho imparato da bambino. Tutto questo lo devo a mio padre e a tutti quelli che mi hanno circondato da bambino”, ha concluso Schumacher.

Il giovane pilota tedesco è fortemente motivato. L’addio di Lewis Hamilton, che passerà in Ferrari nel 2025, apre una porta a Schumacher che vuole il sedile del britannico. La concorrenza è tanta, ma il mondiale nel WEC potrebbe aprire nuovi scenari anche in Formula 1.