Un debutto in grande stile il 20 giugno il Canada esordirà in Copa America affrontando nel match di apertura al Mercedes Benz Stadium di Atlanta in Georgia l’Argentina campione del mondo. Una gara prestigiosa per una nazionale giovane che può contare però su giocatori di valore come Alphonso Davis, Ismael Kone, Stephen Eustaquio, Tajon Buchanan, Cyle Larin e Jonathan David.

Canada, debutto in Copa America