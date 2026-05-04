Thuram, continuano i festeggiamenti. Il post-social è una frecciata? “Adesso si balla”

Continuano le celebrazioni a mezzo social di Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, dopo la vittoria dello Scudetto numero 21.

Dopo la diretta social di questo pomeriggio, Thuram ha continuato a festeggiare attraverso un post pubblicato su Instagram, che ha incendiato gli entusiasmi di tutti i tifosi interisti. “Adesso si balla…”, ha scritto l’attaccante transalpino con la pubblicazione di diverse foto. Qualche supporter ha lanciato ipotesi di una possibile frecciata ad Antonio Conte.

Il post social

“Dov’è Lauti?” incalza Marcus Thuram nella live fatta su Instagram con Hakan Calhanoglu come da tradizione il giorno dopo la notte di Piazza Duomo. “Non lo so. Fuori con i suoi cani, no?” ha prontamente replicato Hakan con tanto di sorriso sornione sulle labbra. “No, dai, dai, dai. No. No, no, no. Dai, dai, dai. Ha un cane davvero?”.

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Non solo, il post pubblicato sui social ha acceso gli animi dei tifosi interisti. Qualcuno ci vede una frecciata ad Antonio Conte, soprattutto nella foto pubblicata con la tuta, quando Conte è ritratto in televisione sullo sfondo.