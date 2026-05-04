Nuovi assalti in casa dell’Atalanta che arrivano da Spagna e Inghilterra per il brasiliano Ederson. Il centrocampista sembra sempre più difficile da trattenere in vista della prossima estate.

Nuovi assalti in casa dell’Atalanta che arrivano da Spagna e Inghilterra per il brasiliano Ederson. Il centrocampista sembra sempre più difficile da trattenere in vista della prossima estate. Ecco le ultime novità sul centrocampista esploso a Bergamo, raccolte da Alfredo Pedullà.

Atletico e Manchester United su Ederson: la situazione

Ecco quanto riportato da Alfredo Pedullà sul centrocampista dell’Atalanta, Ederson: “Ederson ha poco più di un anno di contratto con l’Atalanta, scadenza 2027, con concrete possibilità di lasciare il suo attuale club la prossima estate. Oltre un anno e mezzo fa vi avevamo svelato l’irruzione del Manchester United, anche un incontro a Zingonia, per il centrocampista brasiliano con richiesta di 50 milioni e la necessità dell’Atalanta di non privarsene. Avevamo aggiunto nei mesi successivi a seguito della vittoria dell’Europa League che Ederson sarebbe stato un obiettivo del Manchester United per le sessione successive di calciomercato.

#Ederson è un obiettivo #ManchesterUnited da oltre un anno e mezzo (“se ne riparlerà nelle prossime sessioni”👇). L’Atletico Madrid ha l’accordo con l’entourage, come anticipato dallo scorso inverno, ma offre all’Atalanta circa 10 milioni in meno rispetto alla richiesta. E lo… https://t.co/vX3oFrDZau — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 4, 2026

Il nome torna con forza in queste settimane, a maggior ragione se pensiamo che proprio a centrocampo ci sarà una rivisitazione e lo United avverte la necessità di nuovi investimenti. Tra dicembre e gennaio scorsi avevamo aggiunto in esclusiva che, nel corso dell’operazione Lookman, l’Atletico Madrid aveva bussato con forza per Ederson, il desiderio di giocare d’anticipo in vista della prossima finestra di mercato. L’Atletico ha un accordo totale con l’entourage di Ederson ma offre all’Atalanta 30 milioni più eventuali bonus, la richiesta del club bergamasco è di 7-8 milioni più alta. E in assenze di intese totali, pur essendo il brasiliano un pallino di Simeone, l’eventuale rilancio sul cartellino del Manchester United va tenuto in considerazione.