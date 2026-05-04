Cremonese con un piede in B: la Lazio rimonta 2-1. Lecce a +4, Genoa salvo

Cremonese sempre più inguaiata: la Lazio rimonta allo Zini e passa 2-1. La squadra di Giampaolo resta terzultima a -4 dal Lecce.
Cremonese sempre più inguaiata: la Lazio rimonta allo Zini e passa 2-1. La squadra di Giampaolo resta terzultima a -4 dal Lecce. Al contempo esulta anche il Genoa di Daniele De Rossi, da stasera matematicamente certo di aver ottenuto la salvezza in Serie A.
Cremonese-Lazio 1-2: la partita
Il penultimo incontro della trentacinquesima giornata di campionato si è concluso con la vittoria in rimonta della Lazio sulla Cremonese per 2-1. Allo stadio Zini, i padroni di casa sono passati in vantaggio al 29′ grazie a una rete di Bonazzoli, scaturita da un errore del portiere Motta. Nonostante l’infortunio di Baschirotto, la formazione lombarda ha sfiorato più volte il raddoppio durante la prima frazione di gara.
Nella ripresa, l’ingresso di Noslin e Rovella ha modificato l’inerzia del match. Al 53′, Isaksen ha siglato il pareggio su assist di Noslin. Negli ultimi minuti, la Cremonese ha sprecato diverse occasioni da rete con Vardy, Pezzella e Bondo, prima di subire il sorpasso definitivo al 92′ per mano di Noslin.
Con questo risultato, la squadra di Sarri sale a 51 punti, occupando l’ottavo posto solitario davanti a Bologna e Sassuolo. La Cremonese resta invece in terzultima posizione, a quattro lunghezze di distanza dal Lecce, vedendo complicarsi la lotta per la salvezza.