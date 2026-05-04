Roma, Massara dribbla le domande su Ranieri e futuro: “Non commento”. Poi apre ai rinnovi

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, prima dell’importante sfida contro la Fiorentina dribbla qualsivoglia domanda che riguardi il suo futuro personale, parlando solamente del campo. Nessun commento nemmeno sulla vicenda Ranieri o sulle parole di Gasperini che lo riguardano.

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, prima dell’importante sfida contro la Fiorentina dribbla qualsivoglia domanda che riguardi il suo futuro personale, parlando solamente del campo. Nessun commento nemmeno sulla vicenda Ranieri o sulle parole di Gasperini che lo riguardano.

Le parole di Massara sul futuro

Queste le parole di Massara a Dazn: “Le parole di Gasperini e la vicenda Ranieri? Sono cose che io non voglio commentare. Quello che io so è che il futuro della Roma oggi viene pianificato con l’attenta regia di una proprietà che è sempre presente. Parliamo quindi di un futuro luminoso per questi colori. Stiamo tutti lavorando al presente e al futuro, ma ribadisco, molto importante in questo momento concentrarsi su queste gare. C’è una Fiorentina in salute che potrebbe essere un avversario molto insidioso, quindi dobbiamo cercare di fare una grande partita per riuscire ad avere la meglio”.

Poi ha aggiunto: “Ho sempre lavorato pensando al presente e al futuro di questa squadra, ma come ha detto Gasperini noi siamo concentrati su queste partite perché potrebbero determinare un futuro più interessante”.

Parlando a Sky ha invece ha aggiunto: “Cosa mi aspetto dal futuro? Mi aspetto un risultato importante questa sera e domenica prossima contro il Parma, queste sono le cose che contano. I personalismi vanno lasciati da parte, c’è solo la Roma, è centro dei nostri pensieri, siamo totalmente concentrati su questo, qualsiasi altra distrazione non sarebbe produttiva”. Infine sui rinnovi: “Se non sono state fatte comunicazioni è perché ci sono dialoghi aperti con vari calciatori. Il calcio è un po’ cambiato, i calciatori aspettano fine stagione per trovare accordi”.