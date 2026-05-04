Conte-Napoli, sarà permanenza? Le ultime sul futuro del tecnico

Antonio Conte e il Napoli: sarà permanenza o addio? Sembra passata un’eternità da quegli incontri di quasi un anno fa che definivano i contorni del suo futuro.

E’ ancora presto per definire il percorso del futuro di Conte, ma sicuramente a fine campionato ci sarà il consueto incontro con De Laurentiis per muovere i prossimi passi. Secondo l’edizione odierna di Repubblica, “le divergenze sulla comunicazione sono la concausa dei malesseri di Castel Volturno, dove il clima non è idilliaco. Ma nemmeno questo è un ostacolo insormontabile, perché il rapporto tra panchina e spogliatoio è solido ed è questo che conta. L’emergenza ha infatti unito allenatore e giocatori, al netto di pochi scontenti”.

Le parole di Conte post-Como

Nel corso della conferenza stampa post-partita, Antonio Conte ha parlato così della prova dei suoi e non solo: “Il Como ha ambizioni per entrare in Champions, distante otto punti… nessuno ha fatto calcoli oggi, potevano fare gol loro e noi. Adesso mancano 3 partite, dobbiamo cercare di chiudere in fretta la matematica certezza della zona Champions. Sapete quanto sia difficile. Poi abbiamo comunque voglia di lottare fino alla fine, noi abbiamo uno scudetto sulla maglia. Più in alto arriviamo, più darà lustro allo Scudetto”.