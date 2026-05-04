Paura allo Stamford Bridge: sanitari in campo con l’ossigeno per assistere Derry

Momenti di grande preoccupazione allo stadio Stamford Bridge nel corso della sfida, in programma oggi pomeriggio, tra Chelsea e Nottingham.

Gli attimi di paura sono iniziati quando c’è stato uno scontro terribile tra il giocatore del Nottingham Forest, Abbott e l’esordiente Jesse Derry, giovane attaccante del Chelsea che ha avuto la peggio. Lo stadio è rimasto totalmente ammutolito per oltre dieci minuti di gioco. Jesse Derry è uscito dal campo in barella accompagnato dagli applausi.

Sanitari in campo con l’ossigeno

Derry è rimasto per parecchio tempo fermo immobile. Lo stadio si ammutolisce. Entrano i sanitari e, per stabilizzarlo, utilizzano anche utilizzato l’ossigeno, segno della delicatezza della situazione. Un momento che ha inevitabilmente segnato la gara dei Blues, già in difficoltà sul piano del risultato, visto che la formazione ospite è in vantaggio di tre reti.