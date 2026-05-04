Confalonieri, che attacco: “Leao finto campione. Furlani? Non ci tengo a conoscerlo”

Fabio Confalonieri, storico collaboratore del Milan di Berlusconi, ha parlato così della situazione attuale dei rossoneri.



Di tutti questi anni pieni di emozioni cosa le è rimasto impresso?

“Mi vengono in mente Barcellona, Istanbul, le due Atene. Ma anche le cose vecchie come Wembley, il 4-1 contro l’Ajax… Tante cose belle. Però anche la serata più brutta della mia vita, contro il Liverpool”.

Emozioni che potranno essere vissute ancora?

”Io sono vecchio, fra tre mesi faccio 89 anni. Queste cose qui rimarranno nel’aldilà mio e tanti saluti (ride, ndr)”.

Macchè… Leao è un finto campione. Sembra che sia un campione, ma un campione gioca 90 minuti, tutte le partite. Questo quando gioca? Un campione è Modric, che anche a 40 anni gioca… Modric è un campione, ha preso il Pallone d’Oro nell’epoca di Messi e Ronaldo”.

Se potesse parlare con Gerry Cardinale cosa gli direbbe?

“Una banca che ha una squadra di calcio, cosa gliene frega di vincere uno scudetto? Questo è il punto. Se hai la fortuna, come ce l’ha l’Inter adesso, di avere un grande presidente… Avessimo Galliani potremmo avere qualche chance”.

Perché non è tornato al Milan Galliani?

“Non lo so, chiedeteglielo…”.

Ha conosciuto l’AD Furlani?

“No. Ma non ci tengo neanche. Da milanista non ci tengo”.