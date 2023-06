Legrottaglie torna nel calcio: dove sarà l’ex Juve

Dopo aver allenato Akragas e Pescara, Legrottaglie torna nel mondo del calcio. L’ex Juventus farà parte di un club di Serie B

Nicola Legrottaglie, ex giocatore della Juventus, torna ufficialmente nel mondo del calcio, questa volta in un club di Serie B.

Con un passato da allenatore dell’Akragas e del Pescara, l’ex centrale è pronto a ricominciare una nuova avventura.

L’ex Juve , infatti, sarà il nuovo Direttore Tecnico della Sampdoria di Radrizzani. Dopo l’annuncio di Andrea Pirlo, dunque, anche Legrottaglie farà parte del progetto blucerchiato.

Nicola Legrottaglie, in carriera, ha calcato diversi palcoscenici importanti, giocando tra Serie C, B ed A. Il difensore classe 1976 ha iniziato la sua avventura al Bari, squadra della sua terra natale. Negli anni successivi è stato girato in prestito alla Pistoiese ed al Prato in Serie C1, prima di essere acquistato dal Chievo Verona. Con i clivensi, in una stagione e mezza ha totalizzato 27 presenze. Nel gennaio del 2000 fu ceduto in prestito alla Reggiana e nella stagione successiva venne acquistato dal Modena. L’anno seguente, Legrottaglie venne comprato per la seconda volta al Chievo, dove restò per altri due anni, debuttando anche in Serie A.

Nel 2003 la Juventus decise di acquistare Legrottaglie ma, a causa della pubalgia che lo perseguitò, non trovò il giusto spazio e le prestazioni non erano sufficienti. Dopo i prestiti di Bologna e Siena tornò alla Juve, appena retrocessa in Serie B. Con la maglia bianconera ha totalizzato 154 presenze condite da 10 gol, vincendo anche una Supercoppa Italiana ed un Campionato di Serie B.

Nel 2011 viene ceduto al Milan. Con i rossoneri non trova spazio: una sola presenza in sei mesi ma uno scudetto conquistato con Max Allegri, proprio insieme ad Andrea Pirlo. Dal 2011 al 2014, Legrottaglie ha vestito la maglia del Catania, ritirandosi dal calcio giocato dopo quattro stagioni passate ai piedi dell’Etna.

Legrottaglie nello staff tecnico di Pirlo: ora è ufficiale

Poche ore fa, Nicola Legrottaglie si è presentato nelle vesti di nuovo direttore sportivo dell’area tecnica della Sampdoria.

Nella conferenza stampa di presentazione, Legrottaglie ha detto di essere molto felice ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura ed ha presentato il suo ruolo all’interno del club, ossia la gestione dell’area tecnica.

L’ex tecnico del Pescara ha anche parlato del progetto del club blucerchiato e della volontà di puntare sui giovani.

La conferenza di Nicola Legrottaglie si è conclusa parlando dell’importanza di Andrea Pirlo e degli obiettivi del club ligure.