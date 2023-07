Via libera per Sainz: si avvicina l’addio alla Ferrari

By

Carlos Sainz ha il contratto in scadenza con la Ferrari nel 2024. Allo stato attuale delle cose c’è la possibilità che non rinnovi il contratto

Quello tra Carlos Sainz e la Ferrari è un rapporto fatto per ora di alti e bassi. Il quasi ventinovenne pilota madrileno, al terzo anno alla guida della Rossa, ha dimostrato in buona parte di possedere tutte quelle qualità che convinsero il management di Maranello a puntare su di lui tre stagioni fa ma è altrettanto vero che non è riuscito a compiere il definitivo salto di qualità che molti speravano facesse.

Forse anche a causa dei tanti, troppi problemi incontrati dalla Ferrari in questi ultimi anni, Sainz è rimasto ad un livello di qualità in parte inespresse senza riuscire mai ad esplodere una volta per tutte.

Ed ora in casa Ferrari si avvicina a grandi passi il tempo delle scelte e delle decisioni importanti: il contratto del pilota spagnolo con la Rossa scadrà alla fine del 2024 e ad oggi di rinnovo quasi non si parla più. Mentre ai piani alti di Maranello si discute eccome del prolungamento di Leclerc, che il Cavallino Rampante ha intenzione di confermare, l’argomento Sainz non viene neanche sfiorato.

E così appare sempre più probabile un addio al termine del prossimo anno se non addirittura di questo. Il futuro tra l’altro potrebbe riservare a Carlos una piacevole sorpresa: in casa Red Bull si è sempre più convinti a sostituire Sergio Perez con un altro pilota.

Carlos Sainz lascia la Ferrari: nel suo futuro c’è Max Verstappen

Il super consulente Helmut Marko avrebbe individuato proprio Sainz come nuovo compagno ideale del campione del mondo in carica. Veloce e competitivo, in grado di stimolare ‘Mad Max‘ a fare sempre meglio e di più. Per questa ragione le chance che Sainz indossi la tuta del team di Milton Keynes crescono a dismisura.

Forse già al termine del 2023 la Ferrari e il driver madrileno potrebbero annunciare il divorzio in anticipo di un anno rispetto alla scadenza del contratto. Identica mossa potrebbe compiere la Red Bull con Sergio Perez che all’interno del box del team austriaco sembra sempre meno considerato. Non resta che attendere la fine della stagione che sancirà la conquista da parte di Max Verstappen del terzo titolo mondiale consecutivo. A quel punto l’olandese volante potrebbe ritrovarsi nel 2024 con un nuovo compagno di squadra.