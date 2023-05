Carlos Sainz, il dubbio incombe: non è andato oltre

Il Mondiale di Formula 1 ripartirà da Montecarlo, ma il tifosi ferraristi guardano già al futuro e i dubbi su Carlos Sainz aumentano

Doveva essere il weekend dell’orgoglio Ferrari, in ogni caso, perché il Gran Premio di Imola sarebbe stato così con qualsiasi risultato finale. La tragedia che ha colpito l’Emilia-Romagna ha cambiato tutto, anche i programmi di Carlos Sainz e Charles Leclerc.

I due piloti in rosso hanno doverosamente manifestato la loro vicinanza alle popolazioni colpite, perché tra Maranello e Imola il legame è fortissimo. Ma ora devono subito concentrarsi su quello che verrà, perché sta arrivando anche per loro il momento di giocare in casa, o meglio di correre davanti alla loro gente.

Per primo toccherà a Leclerc, perché il weekend del 28 maggio sarà quello del Gran Premio di Monaco sulle strade del principato, dove lui con la Ferrari ha sempre avuto sfortuna. La settimana successiva invece il Circus si sposterà al Montmelò, vicino a Barcellona. E anche se Sainz è madrileno e tifa per il Real, il Gran Premio di Spagna è il suo guardino.

A Montecarlo la SF23 non arriverà con nessuna novità anche perché la stretta pista del Principato non permette grandi modifiche se non nelle ali e quindi nell’aerodinamica. Dalla Spagna in poi però la Ferrari, così come altri team dovrebbe presentarsi con un volto diverso non soltanto nel fondo. Così la curiosità cresce per capire quali risposta daranno i due piloti.

Carlos Sainz, il dubbio incombe: la sua risposta fa allarmare i tifosi Ferrari

Se l’attenzione del team è concentrata sul presente, quella dei tifosi viaggia anche nel futuro. Perché le settimane passato ma in realtà non è mai arrivata nessuna risposta: quello che sappiamo per certo è la scadenza di Leclerc e Sainz, entrambi a fine contratto nel 2024. Ma fin dal suo arrivo come team principal, Fred Vasseur ha spiegato che la contrattazione comincerà molto più avanti.

In mancanza di risposte ufficiali, quindi, al momento vale tutto e non è un caso se entrambi sono al centro di voci incessanti di mercato. Leclerc più volte ha smentito un eventuale passaggio alla Mercedes al posto di Lewis Hamilton per uno scambio che sarebbe clamoroso. Lo stesso però ha fatto ancora di recente Sainz che è stato accostato alla Audi, prossima a subentrare accanto alla Sauber.

In realtà però qualcosa di nuovo c’è. Nella sua ultima intervista al portale The-Race lo spagnolo è stato meno convincente. Ha spiegato che non gli sembra il caso di pensare a quello che succederà dopo il 2024 perché vuole rimanere concentrato sul presente e su quello che può ottenere nei prossimi appuntamenti.

“Il mio futuro immediato – ha detto – lo vedo solo con la Ferrari e voglio avere successo con questa squadra. Non c’è niente che mi renderebbe più felice che vincere di nuovo o lottare con la Ferrari”. Come a dire che se qualcuno si facesse vivo con una proposta altrettanto interessante, sarebbe interessato ad ascoltarla. Perché il futuro è ancora tutto da scrivere e Audi sta già pianificando le prime mosse.