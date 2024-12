Bagnaia senza parole, arrivo clamoroso: è tutto deciso

Arriva una notizia riguardante Pecco Bagnaia che ha sorpreso tutti: il pilota italiano è stato omaggiato di questa grossa novità a suo favore

Alla fine il tanto sperato e atteso tris non è arrivato. Pecco Bagnaia, uno dei piloti motociclistici più forti al mondo, ha provato fino all’ultimo ad ottenere la sua terza vittoria mondiale consecutiva in MotoGP. Il fuoriclasse, in sella alla Ducati Lenovo, ha però concluso la sua annata al secondo posto.

Il duello con Jorge Martin è stato vinto con merito dal pilota spagnolo, che ha corso con la Pramac Racing prima del già annunciato passaggio alla Aprilia del 2025. Il trionfo del campione iberico non cancella però l’ottima stagione disputata da Bagnaia, che ha perso il titolo mondiale soprattutto per le prove non soddisfacenti nelle Sprint Race del sabato, dove invece il suo rivale diretto ha avuto maggiore velocità e continuità.

Ducati è orgogliosissima di Pecco, tanto da voler puntare forte su di lui anche in futuro, quando ad affiancarlo in Ducati Lenovo ci sarà un pilota scomodo e combattivo come Marc Marquez. Proprio per applaudire i risultati ottenuti nel 2024 da Bagnaia, la sua scuderia ha deciso di rendergli omaggio in questo modo.

Ducati, una miniserie web per applaudire Bagnaia

Il team Ducati ha scelto di realizzare e produrre una miniserie proprio dedicata al 2024 percorso da Pecco Bagnaia in sella alla moto rossa di Borgo Panigale. Si tratta di ‘Dream On’, che andrà in onda in tre puntate sul canale ufficiale di Youtube della scuderia italiana, come detto incentrata sulle gare di Bagnaia.

“Dream On: Ducati and Bagnaia’s Pursuit to Glory“, questo il titolo completo della miniserie, sarà pubblicata sul web a partire da domenica 15 dicembre e ognuno degli episodi racconterà un Gran Premio specifico, seguendo principalmente il pilota di Torino e le sue sgommate sempre impressionanti.

Un omaggio che fa intendere come la Ducati, nonostante il secondo posto ottenuto in classifica, apprezzi molto l’andamento e le qualità motociclistiche di Pecco, che ha ottenuto ben 11 vittorie nei gran premi stagionali e come detto si è complicato la vita soltanto nelle Sprint Race del sabato, dove Martin è stato decisamente più continuo.

Nella serie si vedrà ciò che non viene mostrato dalle telecamere standard durante i gran premi, dunque si tratterà di immagini di repertorio ed inedite, raccolte all’interno dei box e anche fuori dalle piste. Un Bagnaia più intimo e meno conosciuto dal grande pubblico, in attesa di rivederlo competere per la vittoria nel 2025.