Leclerc fuori, sorpresa assurda in Formula 1

Charles Leclerc deve mandare giù un boccone amaro, una grande sorpresa per lui e per tutti i tifosi Ferrari: non è nemmeno da podio

Il pilota monegasco, Charles Leclerc, ha chiuso la classifica del 2024 al terzo posto, alle spalle di Verstappen e Norris. Dopo il 2022, quando chiuse secondo, questo è il miglior risultato della carriera. La speranza è che il 2025 sia finalmente il suo anno.

Le speranze per la Ferrari di tornare a vincere un titolo nel 2024 sono rimaste accese sino all’ultimo Gran Premio di Abu Dhabi. Alla fine i punti di ritardo dalla McLaren sono stati solo 14 e questo può essere un vanto per la scuderia di Maranello, staccata di oltre 70 lunghezze al termine dell’estate. Una rimonta che lascia ben sperare anche in vista del prossimo anno, con l’arrivo di Lewis Hamilton e la crescita del reparto tecnico con l’inserimento di Loic Serra (ex Mercedes).

Per Leclerc sarà un bel banco di sfida, dopo il terzo posto di questa stagione e le tre splendide vittorie messe in cassaforte (Monaco, Monza e Austin). Il 2025 può essere il suo anno, soprattutto vedendo i buoni passi avanti compiuti dalla Rossa e la programmazione fatta in anticipo per la vettura della prossima stagione. Il monegasco è stato da podio nella classifica piloti, ma non lo è in un’altra importante graduatoria che riguarda i driver di Formula 1. Chi sono i Paperon dei Paperoni del Circus?

Tra i piloti più ricchi in Formula 1 non c’è Leclerc: Verstapppen guida la classifica

La rivista ‘Forbes’ ha stilato la classifica dei più pagati di questa stagione in Formula 1 e con somma sorpresa non c’è un pilota della Ferrari. Storicamente a Maranello hanno sempre elargito grandi somme per i propri piloti migliori, ma Leclerc non può fregiarsi nemmeno di un piazzamento tra i primi tre.

Sommando gli ingaggi dei dieci piloti più pagati si arriva all’incirca a 317 milioni di dollari, con un aumento del 23% rispetto ai 258 milioni del 2023. La F1 sta recuperando popolarità in giro per il mondo e questo si traduce in grandi guadagni per tutte le parti in causa.

Nonostante si lamenti spesso del Circus, Verstappen è proprio quello che ne giova maggiormente, visto che in totale nel 2024 si è messo in tasca la bellezza di 60 milioni di dollari, più un bonus vittoria che la Red Bull gli ha corrisposto, pari a 15 milioni. Dietro di lui si è piazzato Lewis Hamilton, che dalla Mercedes ha ricevuto ben 55 milioni di dollari più due di bonus. Terzo, un po’ a sorpresa, Lando Norris, secondo nel Mondiale e campione con la McLaren, a cui sono andati 12 milioni di base di ingaggio, più ben 23 milioni di bonus.

Charles Leclerc è solo quinto, con 15 milioni più 12 di bonus, dietro anche a Fernando Alonso, che dall’Aston Martin ha ricevuto 24 milioni di stipendio e 3.5 di dollari.