È ufficiale, torna in MotoGP: tifosi pazzi di gioia

Ora è ufficiale. Ci sarà un grandissimo ritorno in MotoGP. La conferma è arrivata nelle scorse ore per la gioia di tutti gli appassionati

Quella che comincerà con i test ufficiali in programma il prossimo febbraio sarà una stagione ricchissima di novità in MotoGP.

Non sono stati pochi i cambiamenti nelle line up dei piloti che gareggeranno nel mondiale 2025. Eclatante e sorprendente è stato il trasferimento di Marc Márquez al team Ducati Factory dopo la positiva annata con la Gresini che ha permesso al campione iberico di ritornare finalmente competitivo dopo le scorse stagioni alquanto travagliate con la Honda.

Marquez affiancherà Bagnaia, occupando la sella che sarebbe dovuta essere di Jorge Martin, campione del mondo in carica che ha lasciato la Pramac per l’Aprilia dove troverà come compagno di squadra Marco Bezzecchi.

A proposito di Pramac il team che ha portato Martin alla vittoria del mondiale diventerà, a partire dal 1 gennaio, la nuova squadra cliente della Yamaha. Dopo gli addii dello stesso Martin e di Morbidelli, Pramac si affiderà a Jack Miller e Miguel Oliveira. Miller che ha lasciato il suo posto in KTM a Pedro Acosta subito promosso nel team principale mentre quello cliente Tech3 si affiderà ai nuovi arrivati Bastianini a Vinales

MotoGP, ufficiale il grande ritorno: tutto confermato per il 2026

Oltre alle citate novità sui piloti, ci saranno cambiamenti anche nel calendario di MotoGP che prenderà il via nel weekend dell’1-2 marzo 2025 con il GP di Thailandia. Nelle ventidue gare in programma ce ne sono due non presenti fino alla scorsa stagione ovvero il GP di Repubblica Ceca che torna sullo storico tracciato di Brno e il GP di Ungheria che si disputerà per la prima volta sul nuovo circuito del Balaton Park.

È stata ufficializzato nelle scorse ore un ulteriore cambiamento nel calendario di MotoGP, stavolta per il 2026, con il ritorno del GP del Brasile al Goiana International Racetrack Ayrton Senna.

L’ultima edizione del GP del Brasile di MotoGP si è disputata venti anni fa sul circuito di Jarapeguà con la vittoria di del giapponese Tamada che ha interrotto il filotto di quattro successi di fila di Valentino Rossi. Precedentemente dal 1995 al 1999 si è gareggiato a Interlagos, a San Paolo, sullo stesso tracciato che ospita la Formula 1. Prima, tra il 1987 e il 1989 e successivamente nel 1992, il motomondiale ha fatta tappa proprio a Goiana dove tornerà tra due anni.

Grandissima soddisfazione per l’accordo è stata espressa dal CEO di Dorna, Carmelo Ezpeleta e da quello di Brasil Motorsport, Alan Adler. Sarà proprio Brasil Motorsport il promoter dell’evento di cui ancora non è stata ancora stabilita la data e la collocazione in calendario. Al momento, un solo GP di MotoGP è previsto in Sudamerica, quello di Argentina, in programma nel weekend del 14-16 marzo 2025.