Juventus-Venezia, le scelte ufficiali di Motta e Di Francesco

Tutto pronto per Juventus-Venezia, gara valida per la 16ª giornata del campionato di Serie A Enilive. Thiago Motta vuole trovare continuità dopo la vittoria in Champions League con il Manchester City, ma i lagunari hanno bisogno di punti per la salvezza. Di Francesco cerca riscatto dopo la sconfitta beffa della scorsa stagione alla guida del Frosinone. Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Venezia:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; McKennie, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All.: Thiago Motta.

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. All.: Di Francesco.