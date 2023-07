Juve, è deciso: si taglia l’ingaggio

Dopo aver preso Milik a titolo definitivo ed aver ingaggiato Timothy Weah, in casa Juve ci sono altre novità di mercato

La stagione terminata un mese fa è stata sicuramente tra le più difficili dell’intera storia della ‘Vecchia Signora’. L’ultima annata della Juventus è stata contraddistinta sia dal caso plusvalenze (che poi ha portato con sé una penalizzazione definitiva di 10 punti) che della cosiddetta manovra stipendi.

Una volta archiviata questa stagione così tremenda, in attesa di conoscere se giocherà o meno la prossima Conference League, la nuova Juventus, con Cristiano Giuntoli presto bianconero, è alle prese con la campagna acquisti di questa sessione estiva di calciomercato.

I primi colpi sono stati il rinnovo di Rabiot, l’acquisizione a titolo definitivo di Milik e l’ingaggio di Timothy Weah, ma la ‘Vecchia Signora’ non può permettersi il lusso di fermarsi qui, anzi. La Juventus, visto anche l’addio di Juan Cuadrado, ha la necessità di prendere almeno un giocatore nelle corsie laterali. Il ‘nome più caldo’ per ricoprire questo ruolo è certamente quello di Fabiano Parisi dell’Empoli. Tuttavia, in attesa di conoscere i prossimi arrivi in bianconero, in casa del team piemontese bisogna segnalare un importante gesto di un calciatore di Massimiliano Allegri.

Mercato Juve, Paul Pogba ha deciso di ridursi lo stipendio per restare in bianconero: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport’, Paul Pogba, pur di restare ancora in bianconero, ha deciso infatti di ridursi l’ingaggio. Nei prossimi giorni, infatti, ci sarà un incontro tra Rafaela Pimente (agente del francese) e la società della Juventus. Le due parti si vedranno proprio per discutere i termini del nuovo contratto dell’ex calciatore del Manchester United.

Lo stipendio attuale di Paul Pogba si aggira intorno ai 11 milioni di euro annui, cifra davvero monstre per le casse economiche bianconere. Tuttavia, la riduzione del suo ingaggio non è il primo gesto del calciatore transalpino nei confronti del mondo Juve. Il centrocampista, infatti, ha prima rifiutato le offerte ricchissime arrivate dall’Arabia Saudita e poi ha deciso di rientrare 8 giorni prima dalle vacanze.

Quest’ultima stagione per Pogba è stata veramente un incubo, considerando i vari infortuni che l’hanno costretto a scendere in campo solo 10 volte. Tutto il mondo Juve, di fatto, spera che nella prossima annata il francese riesca almeno ad essere arruolabile per la partite che dovrà affrontare la squadra guidata da Massimiliano Allegri.