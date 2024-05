Lutto nel mondo del calcio: addio all’amato presidente

L’amato presidente del club scompare nel weekend a causa in malore improvviso: tragico lutto nel mondo del calcio

Nuovo drammatico lutto nel mondo del calcio italiano che nel weekend è stato costretto a dover dire addio ad un presidente molto amato, la cui morte ha lasciato sconvolti tutti i tifosi del club e non solo.

A 63 anni, nella notte tra sabato 11 maggio e domenica 12, si è spento Alberto Catania, numero uno del Calcio Montebelluna, colto da un malore improvviso che gli è risultato fatale. La notizia ha sconvolto i tifosi del club e Montebelluna tutta, andando a rovinare il momento di festa che molti tifosi stavano vivendo in quel momento a Vicenza per l’Adunata Nazionale degli Alpini.

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per tutta Montebelluna che perde uno dei presidenti più amati di sempre. Catania si è distinto per la passione che metteva nel proprio lavoro e per la propria gentilezza nella vita di tutti i giorni e non sorprende che anche l’amministrazione comunale del paese gli abbia reso omaggio.

Calcio Montebelluna in lutto: addio all’amato presidente Alberto Catania

La morte di Alberto Catania ha scioccato chiunque a Montebelluna ed anche il sindaco Adalberto Bordin ha voluto esprimere tutto il suo cordoglio nei confronti della famiglia. Il primo cittadino ha mostrato tutta la sua vicinanza ai parenti e agli amici di Catania, esprimendo le condoglianze sue, dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, sottolineando poi la gentilezza e l’educazione con le quali il presidente si è sempre distinto.

Prima che un grande dirigente, come affermato dallo stesso Bordin, Montebelluna perde soprattutto una persona buona ed un grande uomo e verrebbe ancora una volta da dire come ad andarsene, purtroppo, siano sempre i migliori. Anche il suo club, la Prodeco Calcio Montebelluna, in una nota pubblicata via social, ha voluto rendere omaggio al proprio presidente, emozionando tutti i tifosi.

La società ha fatto sapere come non ci siano parole adatte ad esprimere il suo stato d’animo: “Con profonda tristezza – si legge in una nota – comunichiamo la scomparsa del nostro amato presidente, Alberto Catania. Non ci sono parole per descrivere il nostro stato d’animo. Tutto il mondo Prodeco Calcio si stringe in un abbraccio commosso alla sua famiglia e porta le sue più sincere e sentite condoglianze. Grazie Alberto, per sempre nei nostri cuori”.

Catania era l’anima della Prodeco Calcio Montebelluna ed è per questo motivo che la società ci ha tenuto a ringraziarlo, sottolineando come sarà per sempre nei cuori di tutti.

Il messaggio social ha scatenato tantissime reazioni e sono arrivati messaggi di cordoglio anche da parte di persone e responsabili di altre società calcistiche che hanno avuto l’occasione di lavorare da vicino con Catania, apprezzando i suoi valori umani e professionali.