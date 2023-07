Veronica Angeloni, incidente sexy a bordo piscina: beccata così

La foto sexy di Veronica Angeloni ha lasciato tutti i fan senza parole. Troppo bella per essere vera

Veronica Angeloni è una delle donne più belle e affascinanti del panorama nazionale. Inoltre è anche una superstar nel mondo dello sport. La sua disciplina di competenza è sempre stata la pallavolo, sport che ha salutato dopo il ritiro. Il tutto avvenuto recente, ma che col trascorrere del tempo sta rendendo sempre meno colmabile il vuoto da lei lasciato.

Di ruolo schiacciatrice, ha iniziato a giocare in campo dalla tenera età di 8 anni. Poco tempo dopo ha iniziato a ricevere gli elogi dei più grandi club di Serie C, i quali hanno spesso e volentieri fatto carte false per potersi accaparrare il suo prestigioso cartellino. La sua carriera, come è ovvio intuire, è stata costellata da traguardi su traguardi. A livello di trofei ha avuto modo di portarsi a casa un campionato di Francia, uno italiano e varie coppe con il tricolore. Pochi mesi fa ha annunciato il suo ritiro, dopo oltre 20 anni di alto livello.

I suoi post su Instagram ultimamente stanno facendo parecchio discutere, e naturalmente in positivo. In linea di massima si tratta di una vera e propria influencer, viste le foto che pubblica e il bacino di utenza a cui questi post sono destinati. Si parla infatti di un ricco bottino composto da oltre 200.000 follower. Una platea nutrita, per la quale sono destinate solamente foto all’ultimo grido, capaci di stupire e sorprendere chiunque.

Il suo bell’aspetto è sotto gli occhi di tutti, ed ogni nuovo post fa sempre grande raccolta di like e commenti.

Veronica Angeloni fa girare la testa

Una delle ultime foto di Veronica Angeloni ha fatto girare la testa a tutti. Sembra infatti che i primi caldi rappresentino la chance perfetta per iniziare a godersi qualche momento di relax all’aperto. Questo il caso dell’ultimo post dell’ex pallavolista.

Come si può vedere con i propri occhi non si tratta di uno scatto con un panorama da mozzare il fiato. E in questo caso non si parla della vegetazione presente alle sue spalle, né tantomeno della piscina. Bensì delle sue curve toniche e sinuose. Anche se i retroscena della posa, a giudicare da ciò che ha scritto, sono stati decisamente diversi dal risultato finale. Un primo assaggio d’estate per la stupenda Veronica che ha fatto breccia nel cuore di molti.