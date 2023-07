Lutto nel mondo del Bodybuilding: addio a Jo Lindner, star di Instagram

By

Il mondo del bodybuilding piange la morte di Jo Lindner, una star del web di soli 30 anni. Era diventato una vera e propria icona per molti

Da anni si era trasferito in Thailandia ed era solito postare dei video dei suoi allenamenti e della sua vita quotidiana. Questo lo aveva portato ad essere un punto di riferimento del fitness per tante persone.

Una notizia sconvolgente ha investito il mondo del bodybuilding e di Instagram. Jo Lindner è morto a soli 30 anni, dopo essersi creato un’immagine seguitissima sul web. I social erano il suo specchio, dove mostrare i risultati straordinari ottenuti in palestra, sua grande passione. Il guru del fitness era nativo della Germania, ma si era trasferito ormai da anni in Thailandia, dove viveva con la fidanzata Nicha.

A stroncarlo è stato un’aneurisma improvviso, arrivato giorni dopo un sospetto fastidio al collo. A spiegare tutto è stata proprio la ragazza su Instagram, attraverso un lungo post di commiato. Lindner era noto nell’ambiente come “Joesthetics“, con un seguito di quasi 9 milioni di followers su Instagram e sul proprio canale Youtube.

Video quotidiani di allenamenti intensivi in palestra, alimentazione sportiva, e “luxury life” tra i locali più esclusivi di Bangkok e le bellezze paesaggistiche delle isole thailandesi.

Come spiegato da Nicha sui social: “Jo ed io eravamo in camera a riposarci. Mentre eravamo abbracciati sul letto, mi ha messo la collana che mi aveva regalato. Stavamo aspettando di andare in palestra quando è successo tutto così all’improvviso”.

Lindner aveva confessato di soffrire di una rara patologia dei muscoli e di temere che l’allenamento estremo potesse interferire con il suo stato di salute.

A salutare sui social la sua scomparsa sono stati anche i colleghi e amici bodybuilder come Noel Dezyel, che ha postato un ricordo davvero molto toccante. Jo Lindner non aveva mai negato di aver fatto uso di steroidi (in particolar modo testosterone) durante la giovinezza, discutendo spesso con i suoi followers dei rischi dell’assunzione di certe sostanze. Da qualche tempo aveva deciso di abbandonare l’uso di determinate sostanze, sposando un percorso più natural.

Purtroppo questo aneurisma improvviso lo ha strappato all’affetto dei suoi cari fin troppo presto. Moltissimi gli hanno voluto dedicare un pensiero su Instagram in queste ore.