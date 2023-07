Valentino Rossi stupisce ancora: è stato entusiasmante

Valentino Rossi continua a stupire anche dopo aver chiuso la sua carriera in moto: la sua ultima impresa è stata entusiasmante

Un altro weekend di grandi emozioni si è chiuso. Un altro weekend all’insegna di Valentino Rossi, per quanto riguarda il mondo dei motori. Sono passati ormai due anni dal suo ritiro dalle competizioni nella classe regina del Motomondiale, ma il mitico numero 46 di Tavullia non ha alcuna intenzione di appendere definitivamente il casco al muro, e anzi continua a deliziare i tifosi con grandissime gare e imprese da favola. Proprio come l’ultima, degna della sua immensa fama.

Da diverso tempo ormai Vale si sta divertendo non più con le due, ma con le quattro ruote. E non sorprende. Fin da bambino è sempre stato attratto dal mondo dei motori in generale, e non per forza dalle moto, e in più occasioni ha dimostrato di essere in grado di essere competitivo anche con lo sterzo al posto del più consueto manubrio.

Per questo motivo ha deciso, negli ultimi tempi, di portare il suo numero 46 in pista per competizioni molto differenti da quelle cui ci aveva abituato, dedicandosi al mondo dell’endurance, le gare di resistenza che diverse soddisfazioni stanno dando in questo 2023 anche alla Ferrari. Ed è proprio in una delle prove storiche di questa specialità che negli ultimi giorni Vale ha dato ancora una volta dimostrazione del suo immenso talento, mettendo a segno un’impresa epica.

Pazzesco Valentino Rossi: il Dottore sorprende i suoi tifosi

L’occasione per mettersi nuovamente in mostra e rubare i riflettori agli altri piloti in pista gliel’ha data la 24 Ore di Spa, storica specialità nata nel 1924 (vicina dunque al centenario). In una giornata di grande trionfo per la Bmw, in grado di arrivare al suo venticinquesimo successo nell’autodromo belga grazie alla vettura guidata dal trio Eng, Yelloly e Wittmann, le luci della ribalta se l’è infatti prese proprio il dottore, mettendo a segno una delle sue specialità.

A bordo di una vettura che non partica certo con i favori del pronostico, la Bmw numero 46 del Team Wrt, Vale è riuscito infatti, con i compagni di squadra Augusto Farfus e Maxime Martin, a realizzare un piccolo capolavoro.

Partiti dalla ventesima posizione in griglia per essere stati i primi esclusi dalla Super Pole del venerdì, Rossi e i suoi compagni sono riusciti, con grande pazienza e un’attenzione certosina a ogni dettaglio, a realizzare una rimonta davvero leggendaria. Nella prima ora di gara Martin ha fatto recuperare diverse posizioni alla squadra, guidando in maniera eccellente in condizioni miste decisamente difficili da interpretare, fino ad arrivare attorno alla decima posizione.

Dopo un paio d’ore ha quindi ceduto il volante a Vale, permettendo al pilota di Tavullia di completare la rimonta, guidando alla grande e chiudendo alla fine al sesto posto. Un risultato entusiasmante che ha regalato grandissime emozioni a tutti i suoi fan, a dimostrazione di quanto l’amore e l’affetto del pubblico per Rossi sia davvero senza limiti e senza confini.