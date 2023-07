Formula 1, arriva un’altra penalità: non era mai successo nella storia

In Formula 1 arriva un’altra penalità che farà discutere: si tratta di un unicum che non era mai successo in precedenza. Sono tutti perplessi

Quello che è successo in Austria, con le penalità legate ai track limits, ha scatenato la polemica nell’ambiente del Circus. Adesso arriva una notizia davvero incredibile per tutti gli appassionati.

L’ultimo Gran Premio d’Austria ha portato alla luce una serie di problemi davvero incredibili per quanto concerne il tema dei track limits. In una pista come quella di Spielberg dove corrono anche le moto, non era possibile, per motivi di sicurezza, inserire la ghiaia all’uscita di tutte le curve del tracciato. Ecco quindi che le vie di fuga in asfalto hanno trovato facile applicazione, andando ad occupare lo spazio oltre il cordolo.

Con questa nuova generazione di monoposto, molto aggressive a livello di sospensioni nel tagliare le curve, questo fatto si è trasformato in un enorme problema. I Giudici di Gara hanno dovuto ribadire, come avvenuto lo scorso anno, che all’oltrepassare il limite della riga bianca si incorreva in sanzioni. In Qualifica questo ha portato alla cancellazione di diversi tempi (cosa costata carissima ad esempio a Perez), mentre in gara si è aperto un vero e proprio caos.

Hamilton e Sainz hanno visto la propria posizione raggiunta sul traguardo venir declassata a causa del ricorso dell’Aston Martin. La scuderia di Fernando Alonso ha portato la FIA ad una revisione del Gran Premio e ad un ricalcolo delle sanzioni inflitte. In questo modo lo spagnolo della Ferrari è sceso in sesta posizione, mentre l’inglese della Mercedes si è ritrovato ottavo, alle spalle del compagno di squadra Russell.

Formula 1, Esteban Ocon stabilisce un record: 5 penalità in uno stesso Gran Premio

Eppure c’è qualcuno che ha fatto addirittura peggio in termini di penalità, pur non vanificando più di tanto l’esito della pista. Esteban Ocon ha concluso dodicesimo al Red Bull Ring e alla fine gli è stata attribuita la quattordicesima casella. Questo perché in totale è riuscito a racimolare ben 30 secondi di sanzione.

Complessivamente le infrazioni commesse dal pilota francese dell’Alpine sono state addirittura cinque, il che significa che a due penalità di 5 secondi se ne sono sommate altre due di 10. La prima in realtà era arrivata non per colpa sua ma per un unsafe release dei meccanici al box. Con questo dato Ocon è entrato nel libro dei record della Formula 1, appaiando il precedente primato che apparteneva a Pastor Maldonado (GP d’Ungheria 2015).