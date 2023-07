Derby di mercato al Milan: rivincita sull’Inter dopo Frattesi

Per Davide Frattesi, l’Inter ha anticipato tutti ed anche i cugini rossoneri: stavolta però il Milan si starebbe riprendendo la rivincita

Roma scatenata, il Milan mette a segno i primi colpi e qualcosa di importante si muove anche in casa Inter. La Juventus ha preso Weah ma per acquistare ora potrebbe aspettare di perfezionare qualche cessione, stessa cosa per il Napoli che non dovesse perdere Victor Osimhen non avrebbe poi tanto da cambiare. La prossima però, potrebbe essere la settimana di Kim Min-jae al Bayern Monaco.

Seconda in classifica della passata stagione è stata poi la Lazio lavora su più fronti con l’incertezza Milinkovic-Savic. Ci sono insomma squadre che hanno già fatto qualche mossa e società che non hanno fretta ma che sicuramente preparano colpi importanti.

Affari di livello sono già stati fatti dal Milan, dicevamo. I rossoneri hanno preso un interessantissimo giovane come Luka Romero ed un centrocampista internazionale come Ruben Loftus-Cheek, ma Stefano Pioli vorrebbe qualcosa in più dalla dirigenza. Per tentare di riportare il tricolore sulla sponda rossonera di Milano, i rossoneri vorrebbero un calciatore che in Italia ha anche altre pretendenti. Anzi, ne avrebbe una in particolare.

Vendetta sull’Inter, stavolta il Derby va al Milan

Se per Davide Frattesi l’Inter ha anticipato tutti, anche gli stessi rossoneri, stavolta sarebbe la società di Paolo Scaroni a preparare uno smacco ai cugini. Dopo aver ricevuto poco meno di 65 milioni di euro per Sandro Tonali, i rossoneri infatti starebbero per reinvestirne diversi per un difensore di 22 anni, Jeremie Agyekum Frimpong. Il valore di mercato del calciatore è di circa 40 milioni.

Capace di giocare in difesa ed a centrocampo su entrambe le fasce, il classe 2000 piacerebbe sia all’Inter che al Milan, ma secondo il Daily Mail, sarebbe appunto il Diavolo ad avere una posizione migliore. Frimpong avrebbe suscitato tra l’altro il terzo derby milanese in pochi mesi, visto che diverse settimane fa al Milan sarebbe piaciuto anche Marcus Thuram.

In merito a Frimpong, il suo prezzo certo non bassissimo è giustificato dalle ottime prestazioni dell’esterno basso con la maglia del Bayer Leverkusen, squadra che ne detiene il cartellino dal gennaio del 2021 e cioè da quando lo prelevò dal Celtic. In due anni e mezzo con i tedeschi, il ragazzo nato ad Amsterdam ha totalizzato 92 presenze con 11 reti.

Un laterale di forza e spinta capace di interpretare più ruoli e che potrebbe quindi stuzzicare il Milan in modo significativo.