Federica Masolin, occhio al sorpasso: Naomi Schiff ruba la scena ai box

Federica Masolin è una giornalista amatissima nel mondo dei motori, ma attenzione anche a Naomi Schiff: ecco chi è

In una annata davvero avara di soddisfazioni per i tifosi della Ferrari, in Formula 1, una delle poche consolazioni per i tifosi della Rossa è data dal vedere, nei weekend di gara, la splendida Federica Masolin dare sempre spettacolo a margine delle corse.

La giornalista, volto principale al femminile della redazione motoristica di Sky Sport, è sempre un piacere da vedere per gli occhi e per il cuore. Da diversi anni ormai è una presenza fissa a margine dei Gran Premi, conquista per la sua grande passione, classe e competenza ma anche per una bellezza che fa battere forte il cuore. E che la rende, inevitabilmente, seguitissima sui social e non soltanto. I quasi 700 mila followers su Instagram testimoniano che quando si tratta di Federica, la community risponde sempre presente.

L’ultimo weekend, sul circuito di Zeltweg, in Austria, ha visto quanto meno uno scatto d’orgoglio della Ferrari, che al sabato ha raccolto un terzo posto nella Sprint Race con Sainz e la domenica la seconda posizione in gara principale con Leclerc. Di gran lunga le migliori prestazioni stagionali della Rossa, che potrebbe ora guardare con ottimismo alla seconda parte di annata, provando a conquistare almeno il secondo posto nel mondiale costruttori alle spalle della Red Bull. In Austria però c’è stato anche qualcos’altro decisamente degno di nota, ed è stata la presenza di Naomi Schiff, una ‘rivale’ per la Masolin da tenere decisamente d’occhio.

Naomi Schiff nel paddock, tutti gli sguardi su di lei: la Masolin ha una concorrente da urlo

Naomi ha 29 anni ed è una pilota ruandese con cittadinanza belga. Ha corso nelle W Series in Inghilterra e dallo scorso anno fa parte della squadra dei commentatori di ‘Sky Sports’ per la Formula 1.

Gli scatti del weekend di gara e in generale quelli che posta sul web, dove sta guadagnando sempre più fan e si avvicina ai 200 mila followers su Instagram, hanno catturato l’attenzione del pubblico dei motori. Un fascino che stende e che raccoglie like e messaggi di ammirazione e che si prepara a ‘sfidare’ a distanza la bellezza e l’eleganza di Federica. Partita apertissima, come si può vedere, voi chi preferite?