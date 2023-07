Giro d’Italia donne, brutta caduta per Elisa Longo Borghini: ecco cosa è accaduto

Brutto spavento per Elisa Longo Borghini, in una tappa del Giro d’Italia donne, la ciclista ha subito una brutta caduta, andiamo a vedere cosa è accaduto in questi giorni

Una delle cicliste italiane tra le migliori ha rischiato molto durante la corsa rosa, in cui doveva essere protagonista. Ecco i motivi per cui ha avuto tale problema ed i tempi di recupero dall’infortunio.

Elisa Longo Borghini era indicata tra le favorite al Giro, corsa per la quale in passato ha vinto più tappe, arrivando due volte sul podio, in una carriera dove è stata protagonista tra corse lunghe e grandi classiche, come quando nel 2015 si aggiudicò il Giro delle Fiandre.

Dotata di un grande passo e di una resistenza in salita fuori dal comune, lo spunto veloce è stato il suo tallone d’Achille per alcuni mancati successi. Tuttavia nelle grandi competizioni sono arrivate diverse medaglie di bronzo, come quelle olimpiche colte a Rio e poi a Tokio, mentre ai Mondiali il terzo posto a livello individuale è giunto in 3 occasioni, più la seconda piazza ottenuta a Ploay nel 2020 dietro alla solita Annemiek van Vleuten.

Caduta tremenda per Elisa Longo Borghini: immagini shock

Proprio la fuoriclasse olandese, alla veneranda età di 41 anni risulta ancora essere la grande protagonista del ciclismo femminile internazionale, ed alla corrente edizione del Giro d’Italia era la favorita numero uno, confermando i pronostici della vigilia, visti i 3 successi di tappa ottenuti ed il primato indiscusso in classifica.

La van Vleuten ha inoltre vinto tre delle ultime 4 edizioni della corsa a tappe italiana e punta al poker, ma Elisa Longo Borghini poteva essere in questi giorni una rivale concreta per la conquista della maglia rosa, come aveva dimostrato nel corso della quinta tappa vinta a Reggio Emilia.

A costringere la ciclista piemontese al ritiro è stata una brutta caduta occorsa durante la quinta tappa da Salassa a Ceres, non distante da dove risiede. ‘Fatale’ per la campionessa italiana in carica è stato il fatto di finire fuori strada in una pericolosa discesa, pur terminando la corsa, non ha potuto continuare la sua avventura sulle strade nostrane.

Per quanto riguarda le conseguenze, Elisa Longo Borghini ha riscontrato abrasioni e contusioni, tale da costringerla al ritiro, ma al tempo stesso sono state escluse fratture e problemi neurologici. Si temeva infatti una situazione peggiore, ma la verbanese ha assicurato di rientrare presto ed essere presente già al Tour De France di fine luglio.