Il numero 11 del Borussia Dortmund Marco Reus ha commentato a DAZN, la vittoria sul campo del PSG e la seguente finale di Champions League conquistata: “Indescrivibile. Dopo più di 10 anni, sono di nuovo in finale con il Borussia. Ousmane Dembélé e Achraf Hakimi hanno portato un ritmo incredibile e abbiamo sofferto molto. Come abbiamo vinto la partita, domani nessuno se lo chiederà. L’importante è che il Borussia Dortmund sia di nuovo in finale. Nessuno si aspettava una cosa del genere”.