Formula 1, è fatta: manca solo l’annuncio

La Formula 1 sta per annunciare una novità piuttosto interessante che potrebbe piacere ai moltissimi fan del Circus. Manca pochissimo

Il paddock è alla continua ricerca di nuovi investitori interessati ad entrare in griglia di partenza. Prima della rivoluzione delle power unit del 2026 c’è la possibilità di vedere un nuovo team in Formula 1.

C’è stato un periodo in cui la F1 era molto più numerosa di quella attuale. Il numero della vetture che prendevano parte ai Gran Premi era superiore alle 20 monoposto attuali. Veniva utilizzato il processo del 107% per escludere i piloti troppo lenti in qualifica per la gara. Un Mondiale con 26-28 competitor che forse rendeva il tutto forse più caotico ma anche interessante.

Tempi lontani, visto che attualmente il circolo della Formula 1 sembra essere chiuso e sigillato. Da tempo non si vede l’ingresso di un nuovo team, se non avvicendamenti all’interno di nomi già presenti nel paddock. Ecco quindi che la voce di un’undicesima squadra pronta a mettersi in competizione con gli altri, ha sconvolto il Motorsport.

Non stiamo parlando del progetto Audi, che dal 2026 andrà a prendere il posto dell’Alfa Romeo, ma di Andretti e della Cadillac. Gli americani del gruppo General Motors vogliono fare sul serio e mirano ad uno sbarco nel Circus nel 2025.

Formula 1, Andretti e la Cadillac sono pronti: via libera per il 2025

Il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, intervistato dall’Associated Press, ha confermato questa indiscrezione e ha aperto le porte allo sbarco di Andretti.

Secondo il numero uno della Federazione si tratta di una grande occasione per la Formula 1, soprattutto perché si parla di uno dei colossi più conosciuti e importanti dell’Automotive.

“Non ci sono possibilità di dire di no ad un soggetto importante come GM”, ha spiegato Ben Sulayem, con buona pace dei top team contrari ad un nuovo concorrente in griglia. In realtà oltre ad Andretti ci potrebbero essere (nel 2026) anche altre due vetture, ovvero una dodicesima squadra. Le candidature più serie presentate si riferiscono ai profili di Hitech GP e Panthera Team Asia, ma come confermato dal numero uno della FIA “ci sono in totale cinque manifestazioni di interesse”.

Il responsabile motorsport della General Motors Eric Warren, parlando a NBC Sports ha confermato il massimo impegno di Cadillac per essere pronta alla realizzazione di una monoposto per il 2025. L’idea è quella di essere da subito competitivi con i migliori.