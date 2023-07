Formula 1, stop definitivo: non le vedremo più

La Formula 1 ha deciso di porre un divieto definitivo all’utilizzo durante i week end di gara. Non le vedremo più nei Gran Premi

La rivoluzione tecnica diventerà effettiva nel 2024 e si attende la prossima settimana per ufficializzare il tutto. Alcune scuderie potrebbero pagare maggiormente dazio rispetto ad altre.

La Formula 1 sta vivendo un momento di stasi dal punto di vista tecnico. La grande rivoluzione del 2022 manterrà più o meno inalterate le caratteristiche delle monoposto fino al 2026. Quella data è segnata con il circoletto rosso sul calendario per l’arrivo delle nuove power unit senza MGU-H e con i biocarburanti al 100%.

Al momento la Red Bull sta sfruttando alla grande il buon abbrivio che ha costruito lo scorso anno e con Max Verstappen è avviata a dominare la stagione. Nelle prime 9 gare del 2023 il primo gradino del podio è stato sempre appannaggio di Milton Keynes, considerando anche i due acuti di Sergio Perez.

Un piccolo cambiamento è andato in scena a Silverstone, dove nelle prove libere hanno fatto il loro esordio le gomme Pirelli più consistenti. Un irrobustimento degli pneumatici resosi necessario per motivi di sicurezza, visto lo sviluppo rapidissimo delle monoposto.

Formula 1, stop all’utilizzo delle termocoperte: la decisione ufficiale dopo Silverstone

In tema di gomme, però, la grande novità è in cantiere per il prossimo anno, quando si dovrebbe assistere ad una vera e propria rivoluzione. L’idea della FIA è quella di annullare l’utilizzo delle termocoperte per mandare in temperature gli pneumatici prima dell’ingresso in pista.

Un cambiamento dettato dalla logica di riduzione dei costi a cui tende il Circus ormai da tempo, ma che ancora non ha trovato la sua ufficialità. Secondo quanto riferito proprio a Silverstone da Mario Isola, la prossima settimana è attesa una riunione decisiva per varare la nuova misura. Bisognerà stabilire se l’abolizione delle termocoperte avverrà effettivamente nel 2024 o se slitterà al 2025.

Charles Leclerc, che aveva provato nelle passate settimane ad utilizzare in un test gomme non riscaldate, non si era detto particolarmente entusiasta. Per il monegasco era molto difficile avere grip nei primi 4-5 giri in pista, creando anche un problema di sicurezza.

Ora sarà Daniel Ricciardo a provare a Silverstone, nei giorni dopo il GP, la nuova specifica, per dare poi un responso definitivo alla Federazione. Vedremo quale sarà la decisione dei tecnici della FIA. Questo switch potrebbe cambiare anche le carte in tavola dal punto di vista prestazionale.