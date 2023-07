Juve, sgarbo durissimo all’Inter: arriva l’ultima conferma

La Juventus valuta uno sgarbo in sede di calciomercato all’Inter con i bianconeri che potrebbero chiudere per un importante colpo.

Il calciomercato è entrato nel vivo e le squadre stanno mettendo in atto le loro mosse per sistemare le rose in vista del prossimo campionato. La Juventus sta valutando uno sgarbo all’Inter che lascerebbe di sasso i tifosi nerazzurri.

L’arrivo di Cristiano Giuntoli potrebbe dare il via definitivo al calciomercato della Juventus ora alla ricerca dei rinforzi da regalare a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo dovrà probabilmente prima lavorare in uscita per sistemare i conti della Juventus che quest’anno dovrà fare a meno degli introiti derivanti dalla Champions League. Una volta piazzata una cessione eccellente o risparmiati gli ingaggi di alcuni esuberi, potranno partire le operazioni in entrata.

Calciomercato Juventus, possibile sgarbo all’Inter

Secondo quanto affermato da Sky Sports Uk, la Juventus avrebbe preso informazioni su Romelu Lukaku. Tornato al Chelsea dal prestito all’Inter, il giocatore non sembra rientrare nei piani del club inglese.

Il centravanti belga vorrebbe tornare all’Inter in vista della prossima stagione ma i londinesi non sembrano intenzionati a fare sconti per il suo cartellino, valutato ora intorno ai 45 milioni di euro. Una somma che i nerazzurri al momento non vorrebbero investire per l’attaccante. La Juventus ci pensa anche se non potranno esserci esborsi prima di una cessione importante con Vlahovic e Chiesa che sono nel mirino di diversi club europei.

Nel caso in cui dovesse partire il centravanti serbo però, la Juventus potrebbe provare a dare l’assalto al classe 1993 per sistemare il proprio attacco. Sulle tracce del classe 2000 ex Fiorentina ci sarebbe proprio il Chelsea per un’operazione che potrebbe quindi concludersi anche sulla base di uno scambio. Un’operazione che lascerebbe di stucco i tifosi dell’Inter che hanno sentito più volte Lukaku affermare di non volersi trasferire in una delle maggiori rivali dei nerazzurri come Juventus e Milan.

Sarebbe poi da valutare anche il rapporto tra Lukaku ed i tifosi della Juventus dopo l’ultima partita di Coppa Italia disputata all’Allianz Stadium dove il giocatore è stato oggetto di attacchi da parte dei tifosi bianconeri. Una situazione che non appare delle più semplici al momento ma che potrebbe evolversi nei prossimi giorni soprattutto in base a quelle che saranno le operazioni in uscita da parte di Inter e Juventus.