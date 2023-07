Kayla Simmons come Pamela Anderson: tuffo al cuore per i fans

L’esplosiva ormai ex giocatrice di volley ha fatto sobbalzare dalla sedia più di un utente: il suo video è un vero amarcord

Ormai non ci sono più aggettivi per definirla. Sexy, prorompente, esplosiva, illegale: sceglietene uno e chiudete gli occhi. Poi aprite il suo profilo Instagram e poi cercate il suo profilo. Cliccateci, seguitelo pure se volete – tanto siete in ottima compagnia, visto che la Kayla Simmons può contare su oltre 1 milione di followers – e mettetevi comodi. Assisterete a qualcosa che raramente si vede, perfino sul web.

Stiamo ovviamente parlando della stupenda Kayla, forse una della donne attualmente più desiderate al mondo. Ex giocatrice di volley al tempo della frequentazione della Marshall Univrersity di Miami, l’esplosiva 27enne statunitense fu in qualche modo ‘costretta’ a lasciare la sua grande passione per via delle sue forme. Troppo abbondanti per poter competere ad armi pari con le longilinee colleghe. E troppo ‘cercate’ dai pubblicitari e dai talent scout di tutto il mondo per non essere utilizzate come veicolo di promozione della propria persona. Intendendo con questo la fragorosa entrata nel mondo dei social media, del glamour, dello star system. Ma anche nei sogni del pubblico maschile in ogni angolo del globo.

Kayla Simmons versione ‘Baywatch”: roba da infarto

Che condivida sul suo cliccatissimo account Instagram delle foto in costume, o in abbigliamento da tempo libero, o in tebuta sportiva ma dall’interno di una sauna – come ha fatto recentemente mandando in tilt il contatore dei like – Kayla è diventata il sex symbol americano per antonomasia. Il suo viso e le sue forme ricordano da vicino un’altra donna che, più di 30 anni fa, faceva impazzire il publbico italiano interpretando il ruolo di un’avvenente bagnina nel fortunato telefilm ‘Baywatch’. Stiamo parlando di Pamela Anderson e del suo striminzito costume rosso, che a fatica le conteneva le forme.

Ecco, l’ex pallavolista ha voluto in qualche modo ‘imitare’ la sua predecessora, condividendo su YouTube un video in cui veste quello che apparentemente sembra lo stesso costume intero della famosissima Pamela. Il risultato è che le forme di Kayla sono talmente prorompenti da non riuscire ad essere contenute. Certamente, se avesse dovuto recitare in ‘Baywatch‘, l’americana non sarebbe potuta andare in onda in queste condizioni. Guardare per credere.

Inutile sottolineare la reazione delle centinaia di migliaia di suoi ammiratori alla vista del filmato ‘incriminato‘. Già, non abbiamo usato questo termine a caso. Kayla è davvero illegale.