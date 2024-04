Fiorentina-Sassuolo 5-1, Nico Gonzalez torna a brillare

Termina 5-1 al Franchi tra Fiorentina e Sassuolo. Una bella Fiorentina batte i neroverdi agganciando così il Napoli in classifica. Per i ragazzi di Ballardini pesante sconfitta che complica così la già non semplice missione salvezza.

Fiorentina-Sassuolo, le formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Barak, Duncan, Arthur; Sottil, Ikoné, Kouamé. All.: Italiano.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Ruan, Ferrari, Kumbulla, Viti; Obiang, Boloca; Volpato, Thorstvedt, Doig; Pinamonti. All.: Ballardini.

La partita

A sbloccarla è una perla di Sottil, bravo ad accentrarsi e a trovare una precisa conclusione che termina all’angolino. Nella ripresa la viola raddoppia subito. Cross perfetto di Arthur con Martinez Quarta che approfitta della distratta difesa neroverde per trovare il 2-0. 2-0 che diventa 2-1 3 minuti dopo quando Thorstvedt trova l’inserimento vincente per riaprire momentaneamente la gara. Un rete che illude solo il Sassuolo con Nico Gonzalez che riporta sul più 2 immediatamente la Fiorentina. Con Sottil che serve all’argentino la palla perfetta per il 3-1 gigliato. 3-1 che diventa 4-1 nello spazio di 4 minuti. Quando è Barak ancora assistito splendidamente da Sottil a trovare l’inserimento vincente. Altri 4 minuti e la viola trova addirittura il 5-1. A segnare è Nico Gonzalez con l’argentino che servito da Barak trova la doppietta. Con la Fiorentina che aggancia il Napoli e il Sassuolo sempre più vicino alla retrocessione in Serie B.