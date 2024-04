Fiorentina-Sassuolo, 3 punti vitali per entrambe

3 punti per sognare ancora l’Europa. 3 punti per provare a evitare una clamorosa retrocessione. Una sfida quella dell’Artemio Franchi per nulla banale che metterà di fronte Fiorentina e Sassuolo con entrambe alla ricerca di un successo importante.

Fiorentina-Sassuolo, alle 20.45 in campo al Franchi

I viola vogliono dare continuità in Serie A. Dopo la vittoria di Salerno e il passo falso di Bergamo in Coppa Italia riscattando la sconfitta 1-0 dell’andata. Il Sassuolo cerca punti vitali lì dove nel suo primo anno in Serie A trovò l’ultimo successo prima di quello decisivo alla 37^ contro il Genoa per l’aritmetica salvezza. Una sfida che storicamente sorride maggiormente ai viola ma che in 23 precedenti ha visto un sostanziale equilibrio. 9 vittorie gigliate 7 pareggi e e 7 successi neroverdi. L’ultima volta al Franchi decise un rigore nel finale di Nico Gonzalez con i ragazzi di Italiano che vinsero 2-1. Un Nico Gonzalez che anche se convocato difficilmente partirà dal 1’ minuto alla pari di capitan Biraghi, Bonaventura, Beltran e Belotti tutti possibili titolari nella sfida cruciale contro il Club Brugge in Conference League. Come a Salerno quindi Italiano prepara un ampio turnover. Dall’altra parte non mancherà soltanto Berardi, infortunato ma anche Laurienté, squalificato. Ballardini quindi si affiderà a Pinamonti per provare a trascinare i neroverdi ad un successo fondamentale con l’attaccante che in carriera ha già segnato 3 volte ai viola che vuole ripetersi dopo la rete decisiva della gara d’andata….