Sassuolo, Ballardini: “I tifosi hanno ragione a contestare”

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, del suo Sassuolo, Davide Ballardini parla così in conferenza stampa: “Sono d’accordo che abbiamo fatto una brutta figura ma so quanto i giocatori ci tengono e probabilmente per questo faticano ad esprimere quello che vogliono dare. Chiaro che bisogna avere un’altra determinazione. Quando giochi contro la Fiorentina sai che hanno qualità ma nella tua metà campo devi condizionare di più l’avversario“.

Sassuolo, Ballardini conclude così

Un messaggio per i tifosi del Sassuolo che hanno contestato: “Hanno ragione a contestare. Io posso dirgli che i ragazzi ci tengono tantissimo a fare bene e questo forse li condiziona. Bisogna che ci togliamo questo e la maniera migliore perr reagire è lottare su ogni pallone. Se tu riesci ad essere aggressivo allora possiamo fare qualcosa di buono. Le ultime due partite siamo stati passivi e questo non deve succedere“. Come allontanare il brutto pensiero della retrocessione: “L’unica maniera che abbiamo è quella di aggredire questa situazione con allenamenti dove sai che devi fare la guerra insieme. Calcisticamente devi avere un furore diverso, che ti permette anche di superare il momento brutto“. Il ritiro prima della partita: “Non sono mai stato un allenatore che crede nel ritiro, volevamo solo dare un segnale che ci teniamo tanto ma non sono un fan del ritiro prolungato“.