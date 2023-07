Ha salutato i compagni: colpo pazzesco per la Juventus

Massimiliano Allegri può davvero iniziare ad esultare: il super colpo estivo per la sua Juventus ora è vicinissimo

Reduce da un’annata assai deludente, adesso l’imperativo categorico in casa Juventus è solo uno: tornare a vincere. Competere ai massimi livelli già da agosto, magari già per la corsa scudetto.

Ed il calciomercato estivo è già diventato un tassello fondamentale per il rafforzamento di un gruppo che – in diverse occasioni – negli ultimi mesi ha mostrato limiti preoccupanti. Le richieste di Allegri, in buona parte, saranno accontentate. In primis – ed è già ufficiale da qualche giorno – il rinnovo del suo pupillo Adrien Rabiot. Il francese è stato corteggiato da diversi top club, visto il contratto che era in scadenza lo scorso 30 giugno.

Ma l’amore dell’ex PSG per i colori bianconeri e l’opportunità di essere ancora protagonista con un allenatore che ha saputo valorizzarlo come pochi, ha convinto Rabiot e proseguire con la Juve. A differenza di Leandro Paredes che, in prestito, ha disatteso le aspettative risultando una delusione totale.

Ed in attesa di conoscere quale sarà il destino di Paul Pogba – corteggiatissimo dal calcio saudita che sembra avergli offerto cifre spropositate per i prossimi tre anni – la Juventus è pronta ad accelerare, forse in maniera decisiva, per uno dei grandi colpi che la tifoseria bianconera sta sognando ormai da tanto, forse troppo, tempo.

Juve, ci siamo: il colpo da sogno è (quasi) realtà

Il mercato bianconero sta vivendo, ormai da settimane, di ‘strappi’ improvvisi sia per le entrate che per le cessioni. La pagina Twitter ‘Matthijs_Pog’, vicina alle vicende di casa bianconera, ha citato quello che è un aggiornamento de ‘Il Tempo’ riguardo uno dei grandi sogni di mercato della Juventus di Massimiliano Allegri.

La svolta per l’arrivo di Sergej Milinkovic-Savic sembra ormai ad un passo. Pare infatti che il calciatore serbo abbia già salutato i compagni alla Lazio, pronto quindi ad una nuova e imminente avventura. Viene riferito come tra mercoledì e giovedì sia fissato un incontro tra la dirigenza torinese e quella della Lazio, per discutere proprio del futuro dell’ex Genk. Il giocatore, che nel prossimo weekend dovrebbe andare in ritiro, come detto ha già salutato tutti: la speranza di Milinkovic-Savic è quella di raggiungere il prima possibile la ‘Vecchia Signora’.

Una scelta che, a questo punto, sembra già stata fatta. Il giocatore ha chiuso col botto la sua annata nella Capitale, segnando 11 reti e firmando 8 assist con la maglia della Lazio in 47 presenze tra campionato e coppe. Il futuro del ‘Sergente’, salvo sorprese, dovrebbe quindi essere ben presto a tinte bianconere.