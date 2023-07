Tennis, una dea al White Party: il vestito esalta il Lato A

L’avvenente tennista, smaltita la delusione per non essersi qualificta al main draw di Wimbledon, si consola ad una festa esclusiva

“Ci sto provando, Ringo. Ci sto provando con grande fatica‘, diceva un ascetico Samuel L. Jackson a Tim Roth in una celebre scena del capolavoro cinematografico Pulp Fiction. Ecco, anche lei ci sta provando, con tutte le sue forze. La risalità però, ostacolata anche da un ranking ovviamente penalizzante sia per la partecipazione diretta ai tornei sia come possibili accoppiamenti con le big, non è affatto facile.

Ferma 17 mesi per un grave infortunio alla spalla, e precedentemente entrata in una crisi di gioco e motivazioni che l’aveva già fatta precipitare in classifica, la stupenda 29enne canadese si è posta come obiettivo quello di tornare dove il suo talento l’aveva collocata nel 2014. Nel suddetto anno di grazia la nordamericana riuscì a conquistare le semifinali agli Australian Open e al Roland Garros, nonchè una prestigiosissima finale nel teatro di Wimbledoon. Era l’epoca del suo best ranking , la quinta posizione in classifica: una vetta mai più toccata in futuro.

Già apprezzata, e successivamente criticata, per la sua fervida attività social e per i suoi impegni nelle sfilate di moda e nelle pubblicitò, Eugenie Bouchard è una vera e propria celebrità dello star system. Che giochi o non giochi, che vinca o che perda.

Eugene Bouchard incantevole in bianco: che visione

Reduce dalla cocente eliminazione, patita per mano della belga Minnen, nel turno di qualificazione per Wimbledon, la nativa di Montreal non ha perso troppo tempo a piangersi addosso. Intenzionata a risalire quanto prima più posizioni possibili in una classifica mondiale che ora la vede occupare la posizione numero 221, Genie intanto si gode la vita. Come del resto ha sempre fatto, anche quando occupava stabilmente le prime 10 posizioni del ranking. Celebre, nel 2018, uno shooting su Instagram che raccolse il numero record di oltre 245mila like. Un successo quasi planetario.

“Sarei in grado di vivere il resto della vita senza colpire una pallina da tennis, ma sono una combattente e voglio lavorare sodo“, ha dichiarato negli scorsi mesi Genie a proposito del suo accclamato ritorno sulle scene tennistiche.

In attesa di verificare i suoi progressi sul campo, limitiamoci per ora ad ammirarla vestita in total white a Bridgehampton, New York, nel corso di una festa esclusiva. “In un posto magnifico con gente magnifica“, ha scritto la canadese nella didascalia d’accompagno alla foto che ha fatto impazzire i fans. Ch nel party in terra americana hanno occhi d’ammirazione solo per lei.