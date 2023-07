Champions League: possibili sorprese in questo primo turno di qualificazione?

Ci si avvicina sempre di più ai momenti più delicati della fase di qualificazione della Champions League 2023/2024. Tra questo pomeriggio e la serata di domani, si giocheranno diversi match validi per il primo turno: le tredici squadre che usciranno vittoriose da queste doppie sfide (il ritorno è in programma la settimana prossima), potranno accedere al turno successivo, dove sono già presenti due squadre. Potrebbero esserci sorprese in questo turno di andata? Non sarebbe da escludere.

Una delle gare da tener d’occhio è quella tra Klaksvik e Ferencvaros, in programma alle 20,45, presso lo stadio Við Djúpumýrar. Gli ungheresi, sicuramente più attrezzati e maggiormente indiziati per passare il turno, vogliono migliorarsi dopo gli ottavi di finale di Europa League dello scorso anno e ne hanno sicuramente le capacità.

I ragazzi di Mikkjal Thomassen, che rappresentano una città di 5000 abitanti delle Isole Faroe, stanno però vivendo un sogno e, almeno in patria, hanno dimostrato grandi cose: non perdono una gara ufficiale da ottobre 2022 e hanno vinto le ultime undici gare. La possibilità che dinanzi ai propri tifosi non perdano, ovvero la doppia Chance 1X, vale secondo Planetwin365 2,80 volte la posta; su Betclic 2,57 e su Unibet 2,75. Segnaliamo anche la quota dell’ “Over 2,5”, su Planetwin365 a 1,71 mentre su Betclic è a 1,69 e su WilliamHill 1,70.

Big match tra i kosovari dell’FC Ballkani opposti ai bulgari del Ludogorets. La gara d’andata si giocherà a Pristina e i ragazzi di Nedzipi cercheranno di far valere una imbattibilità casalinga che dura da novembre. L’avversario, però, è sicuramente molto temibile ed in gran forma: segnaliamo la quota dell’Over 1,5 al primo tempo, su Planewin365 a 3,38; mentre su WilliamHill è a 3,25 e su Betclic 3,15.





Da attenzionare anche il match tra Partizani e BATE, in programma all’Arena Kombetare di Tirana. Gli albanesi, che hanno vinto in maniera abbastanza rocambolesca il campionato, come i bielorussi non sono riusciti a superare i preliminari di Conference League lo scorso anno. Per la gara di stasera ci si può aspettare qualcosa di interessante: segnaliamo l’Over 2,5, su Planetwin365 a 2,29, su WilliamHill è a 2,25 e su Betclic 2,22.

Desta curiosità la gara tra Astana e Dinamo Tbilisi. Se da una parte i kazaki sono usciti soltanto ai quarti del turno di qualificazione della scorsa Conference League, questa volta vorranno migliorarsi. I georgiani, freschi della vittoria della Supercoppa in patria, daranno però filo da torcere, anche se fuori casa non sono così temibili (almeno sulla carta): il successo dell’Astana pagherebbe su Planetwin365 1,85 volte la posta; su WilliamHill e su Unibet 1,80.