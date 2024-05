La morte dell’allenatore spezza il cuore ai tifosi: tutti in lacrime

Cuore spezzato per i tifosi dopo la morte dell’allenatore: bruttissimo lutto nel mondo del calcio, molti fan sono in lacrime dopo la notizia

Terribile lutto per il mondo del calcio dopo la morte dell’allenatore che ha letteralmente mandato in frantumi il cuore di molti appassionati. Nelle ultime ore in tanti stanno piangendo la scomparsa di un grandissimo del calcio mondiale. Soprattutto in patria si è fermato tutto dopo il terribile annuncio. Anche in Italia c’è chi lo ricorda con piacere per una comparsa nel nostro campionato.

Nella giornata di domenica è venuto a mancare Cesar Luis Menotti, all’età di 85 anni. Ex calciatore argentino a buoni livelli, avendo giocato per un biennio anche al Boca Juniors, è ricordato soprattutto per la sua carriera da allenatore. A lungo infatti, per ben 8 anni (dal 1974 al 1982) è stato il CT della nazionale dell’Argentina, arrivando alla conquista del primo storico Mondiale albiceleste vinto nel 1978. Un vero e proprio totem in patria, dove ha trascorso la maggior parte della propria carriera. Non mancano le esperienze all’estero, come una in Italia.

La morte di Menotti spezza il cuore di tutti: tifosi in lacrime

Il nostro paese non era uno come gli altri per il tecnico di Rosario, essendo la sua famiglia italiana, originaria di Ancona ed emigrata in Argentina. Da qui il suo cognome alquanto italico. In carriera la sua unica comparsata in Italia è stata nel 1997 alla Sampdoria.

Un’esperienza molto sfortunata per lui, in un periodo in cui i blucerchiati stavano iniziando a conoscere una crisi che li avrebbe portati in serie B nel giro di qualche anno, dopo i fasti dello scudetto vinto nel ’91. Dopo l’ingaggio nell’estate ’97, restò sulla panchina doriana solo per otto giornate di campionato, pagando l’eliminazione dalla Coppa UEFA per mano dell’Athletic Bilbao e un avvio di stagione altalenante. Aveva sostituito sulla panchina Sven Goran Eriksson, che ironia della sorte, proprio nella giornata di domenica è tornato a “Marassi” per salutare il suo vecchio pubblico.

I tifosi e il club blucerchiato si sono uniti al cordoglio con grande commozione. Questo il comunicato da parte della Samp: “Nel giorno del commovente tributo a Sven-Göran Eriksson, la Sampdoria e il calcio intero piangono il suo successore. César Luis Menotti è mancato oggi in Argentina all’età di 85 anni. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società”, apparso sul sito ufficiale ovviamente nella giornata di domenica.