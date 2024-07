Nuovo colpo in prospettiva in casa Juventus, che in queste ore ha piazzato un acquisto dalla Svizzera.

Ecco quanto riporta il nostro corrispondente Giovanni Albanese: “La Juventus ha definito l’arrivo di Nelson Savonnier, centrale difensivo classe 2008 proveniente dal Losanna: visite mediche fissate per domani, sabato la firma”.